Obras continuam no Estado e Dois Irmãos do Buriti terá 36 novas moradias

Mesmo com a pandemia de coronavírus, projetos de investimento do Governo do Estado seguem em andamento nas mais diversas áreas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.





Nesta sexta-feira (26/6), em Dois Irmãos do Buriti, o assessor técnico da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado), Gerson Schaustz, detalhou projeto de construção de 36 casas no município.





Em fase de contratação na Caixa Econômica Federal, as moradias serão construídas pelo Estado no Jardim Aeroporto, em terrenos doados pela Prefeitura Municipal.





“Terão toda a infraestrutura. O Governo investiu R$ 581 mil no asfalto interno e de acesso, com drenagem; a Sanesul colocou R$ 86 mil na rede de água; e a prefeitura R$ 428 mil na rede elétrica”, disse.





Somando todos os investimentos, incluindo a construção, são mais de R$ 4 milhões em investimentos nas 36 moradias – “casas com piso, lage, azulejo e toda a qualidade”, falou Gerson.





Os investimentos eram previstos antes da crise mundial do coronavírus e continuaram mesmo diante da necessidade de ampliar repasses de recursos à Saúde, conforme determinação do governador Reinaldo Azambuja.





Além de aplicar dinheiro público nas novas casas, a Agehab investe R$ 228 mil na substituição de 10 moradias precárias em Dois Irmãos do Buriti. O recurso foi repassado à prefeitura, que vai licitar a compra dos materiais.





Por: Bruno Chaves, Subcom