NOVA ANDRADINA| Duas pessoas são presas por dirigir sob influência de álcool no Município

A Polícia Militar através da equipe de rádio patrulha, prendeu durante o final de semana, duas pessoas de 22 e 32 anos após serem flagrados dirigindo sob influência de álcool em Nova Andradina.





A equipe policial foi acionada pela central 190 para atender uma solicitação de acidente de trânsito com vítima na Rua Epitácio Pimenta de Araújo no Bairro Argemiro Ortega. Ao chegar no local os policiais se depararam com uma mulher de 22 anos que estava consciente e fora do veículo que foi identificada como a motorista.





Foi possível identificar que ela estava visivelmente embriagada, no local foi apurado que a mesma estava conduzindo o veículo GM Corsa de cor branca, com um passageiro de 21 anos e que seguia pelas ruas do bairro e em dado momento veio a se chocar com um poste de iluminação pública. Ao ser questionada se ela havia ingerido bebida alcoólica, disse que sim. Após realizar o teste de etilômetro ficou aferido 0,46mg/L e o considerado 0,42mg/L.





Já a prisão ocorreu após denúncia via central 190 de que um homem estaria dirigindo embriagado na Avenida José Heitor de Almeida Camargo. Os policiais militares deslocaram até o endereço e foi possível abordar um homem de 32 anos que se encontrava visivelmente sob o efeito de álcool. No local foi possível encontrar o homem com o som do veículo ligado no volume máximo e estacionado em cima da calçada. Os policiais militares foram informados pela equipe do Código de Postura do Município que já haviam pedido para o mesmo se retirar da calçada, porém ele havia se recusado.





Durante conversa foi observado que o homem apresentava dificuldade para ficar em pé, foi solicitado para que ele retirasse o veículo da calçada, o que não foi acatado. Diante da negativa e da observação do estado de embriaguez do mesmo, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. Diante dos fatos foram adotadas todas as medidas administrativas referentes ao código de trânsito brasileiro, foram confeccionados os autos de infrações, o TCACP - Termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, o BOAT e o boletim de ocorrência policial comunicando a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.