NOTA MS PREMIADA| Prêmio principal vai para quatro acertadores

©DIVULGAÇÃO Quatro ganhadores vão dividir o prêmio principal de R$ 100 mil, levando R$ 25 mil cada um. O quinto sorteio é referente às compras efetuadas no mês de maio.





A relação dos ganhadores do mês de junho do prêmio Nota MS já está disponível no site www.notamspremiada.ms.gov.br . No total foram sorteados 336 ganhadores.





Os acertadores da sena são dos municípios de Maracaju, Antônio João, Amambai e Campo Grande. Os outros 332 ganhadores da quina, que dividem os R$ 200 mil vão levar R$ 602,41 cada um. Para conferir o resultado, basta o consumidor acessar o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o CPF.





No total foram emitidas 5.433.379 Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica. Para resgatar o prêmio o consumidor deve cadastrar os dados bancários no site Nota MS. “ Se o cadastro e a validação das informações forem feitas até o dia 15 do mês subsequente ao sorteio, o pagamento é efetuado até o dia 20. Mas, se o ganhador fizer o cadastro e a validação na segunda quinzena do mês após o sorteio, o prêmio será pago até o dia 05 do próximo mês. O prêmio prescreve em 90 dias”, ressalta o chefe da Unidade de Educação Fiscal, Amarildo Cruz.





As dezenas sorteadas foram: 08, 55, 40, 11, 33, 17. Mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue para o telefone 3389-7801, que também responde pelo WhatsApp.