Neblina indica chegada de frente fria que será mais rigorosa na próxima semana

Alerta de tempestade foi emitido para os municípios da região o Sul

Neblina atrapalhou motoristas na rodovia ©Divulgação/Ponta Porã

Neblina registrada na tarde desta quinta-feira, em Ponta Porã, distante 324 quilômetros de Campo Grande, indicou a chegada de frente fria nos municípios da região Sul, de Mato Grosso do Sul. O cenário, no entanto, ainda é ameno em termos de temperatura. De acordo com o meteorologista, Natálio Abraão, frio mais rigoroso está previsto para a primeira semana de julho.





“Na região Sul, a frente já está chegando lá. É uma frente fria que só vai amenizar as temperaturas, Vai ter chuva. Vai ter nevoeiro. A temperatura máxima não vai subir muito. Vai ficar nublado a noite e amanhã cedo. Amanhã cedo um frio leve, entre 11°C e 12°C”, explicou Abraão.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para mais de 50 municípios do Estado, entre eles Dourados, Guia Lopes da Laguna, Mundo Novo e também Ponta Porã, onde a mínima prevista para hoje é de 15°C e amanhã deve ser de 8°C. Céu nublado e pancadas de chuva marcam a região entre hoje e amanhã.





Embora a temperatura volte a subir no domingo, quando o céu volta a ficar claro, o frente fria mais rigorosa deve chegar a região no final da próxima semana.





“Será frente fria com massa de ar polar com chance de geada. E depois que passar essa aí fará frio apenas em agosto, quando vai começar a subir a temperatura e a umidade relativa do ar começa a baixar”, destacou ele sobre o período de estiagem.





Para o meteorologista, o momento será propício para o desenvolvimento da covid-19, que já chega a 6.523 casos confirmados, além de 61 mortes.









