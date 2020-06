NATURAFRIG| Decisão de interromper atividade em frigorífico tem caráter de responsabilidade social, diz diretor da Naturafrig

Sérgio Capucci - Arquivo Impacto MS



A Naturafrig Alimentos desde de sexta-feira, dia 26/06, no final do dia, suspendeu suas atividades. A decisão foi comunicada durante o fim de semana e visa o bem estar dos colaboradores para evitar proliferação do novo coronavírus na região de Rochedo. Durante todo o dia de hoje a empresa está em processo de formalização com os colaboradores e também com toda a cadeia que forma atuação frigorífica, entre pecuaristas e clientes.





“Precisamos manter a calma e nos unirmos. A Naturafrig preza, especialmente por seus colaboradores e tomamos essa decisão por entendermos que ao fazer parte da cidade, também precisamos colaborar. É uma questão de responsabilidade social”, diz Sérgio Capuci, diretor da unidade.





Desde o primeiro caso confirmado no país, a Naturafrig tomou as devidas precauções e afastou do quadro de quase 800 efetivos diretos, os colaboradores que fazem parte do grupo de risco, bem como colaboradores que necessitavam acompanhar seus filhos por conta da dispensa escolar.





Na sexta-feira, foi confirmado um caso de covid-19 positivo dentro da unidade em colaborador que apresentou-se assintomático. O mesmo foi contaminado pela esposa que não atua na unidade frigorífica.





A empresa desde então tomou a decisão de interromper sua produção para que os colaboradores possam respeitar medidas de isolamento da cidade de Rochedo.





A empresa, ao comunicar a SEMAGRO, através do Secretário, Sr. Jaime Verruck, e a Secretaria de Estado de Saúde (SES), através do secretário, Sr. Geraldo Rezende, que prontamente apoiaram todas as medidas com testagem de 100% dos colaboradores, e ações integradas do estado, município e a empresa.





Os procedimentos preventivos da unidade de Rochedo possuem validação da vigilância sanitária do município e ainda do Ministério da Economia. A empresa possui ótimo relacionamento com as secretarias de saúde dos dois municípios, Rochedo e Corguinho, e todas as ações são decididas em conjunto.





A empresa já possui plano interno de prevenção, onde foram adotadas várias medidas desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020 tais como: cumprimento do distanciamento social; mudança de horários dos setores para evitar aglomeração; aferição de temperatura ao adentrar nos veículos e na empresa; adequação do refeitório, áreas de vivência, vestiários, etc.; desinfecção constantes das áreas comuns da empresa; entre várias outras.





De acordo com nota emitida ontem pela empresa seguem os compromissos da unidade:





Elo com o trabalhador





O sindicato dos trabalhadores faz parte do comitê interno de prevenção, portanto a entidade participa das decisões e fiscaliza in loco todas as ações implementadas





Quadro técnico em saúde





Além do setor de Saúde e Segurança do Trabalho, composto por técnicos de segurança, enfermeiros, engenheiros, médico do trabalho, a empresa contratou para esse momento, médico infectologista, quem coordenará todas as medidas do plano interno de contenção a propagação do Covid-19.





Tecnologia





O setor de tecnologia da empresa, desenvolveu um software onde, através de cruzamento de dados, e algoritmo, consegue rastrear todo contato que os colaboradores possam ter, para que as medidas de contenção sejam eficientes.





Responsabilidade Social





Pensando na sociedade como um todo, a empresa já realizou doações de EPIs e equipamentos para as prefeituras de Rochedo e de Corguinho, e sempre esteve em contato com a administração dos dois municípios para ajudar no que for necessário na contenção do vírus na região.





Aos pecuaristas





O setor de compra de gado da empresa está realocando todos os animais adquiridos para as unidades de Nova Andradina/MS e Pirapozinho/SP.





Retorno das atividades





No retorno das atividades, a empresa realizará teste em 100% dos colaboradores, a fim, sempre, de garantir a saúde dos nossos colaboradores e da sociedade de Rochedo e região, e seguirá com todos os protocolos de prevenção já mencionados anteriormente.