Mulher e dois homens são presos por morte de policial militar aposentado

Faca usada no crime foi apreendida pela PM na tarde deste domingo

Tênis da vitima é levado por policial para a Depac Centro. Homem foi morto em casa, no Jardim Azaléia ©Paulo Francis Dois homens e uma mulher foram presos na tarde deste domingo (dia 7) por suspeita de participação na morte do policial militar aposentado Valdecir Ferreira, 59 anos. Ele foi encontrado morto dentro de casa, no Jardim Azaléia, na manhã de hoje.





Os presos foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. Segundo informações preliminares, a mulher teria repassado dados sobre a vítima para os dois homens.





Equipes da PM (Polícia Militar) apreenderam a faca usada no crime, que estava envolta por um pano, além de tênis, jaqueta, cinto, perfume e um cooler, todos pertences da vítima.





Na manhã de hoje, a filha do policial recebeu ligação informando que o celular do pai foi encontrado no Bairro Bom Jardim. Na sequência, ela foi à residência do policial, que morava sozinho.





Quando chegou ao endereço, a porta estava trancada. A mulher acionou a PM e autorizou os policiais a arrombarem o imóvel. Quando as equipes entraram, encontraram o homem morto, deitado na cama, com um pano na cabeça e muito sangue. Ele foi estrangulado e atingido no pescoço e nas costas.





No local, havia garrafas e resto de comida, em quantidade indicativa de que outras pessoas estiveram na residência. A última visualização da vítima no aplicativo WhatsApp foi às 2h da madrugada. A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte.





Em fevereiro do ano passado, Valdecir Ferreira foi condenado a quatro anos de prisão em regime aberto pela morte de uma mulher de 35 anos.





