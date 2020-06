Mourão sobe o tom sobre 'baderneiros' e detona Celso de Mello

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, teceu fortes críticas aos grupos de arruaceiros que promoveram quebra-quebra e confrontos no último domingo, 31.

Mourão destacou que estas “manifestações” contrárias ao governo constituem um abuso, por ferirem, literalmente, pessoas e o patrimônio público e privado, todos protegidos pela democracia.

“Não é admissível que, a título de se contrapor a exageros retóricos impensadamente lançados contra as instituições do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, assistamos a ações criminosas serem apoiadas por lideranças políticas e incensadas pela imprensa. A prosseguir a insensatez, poderá haver quem pense estar ocorrendo uma extrapolação das declarações do presidente da República ou de seus apoiadores para justificar ataques à institucionalidade do País”, disse o general em artigo publicado no Estadão.