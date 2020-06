Motociclista morre ao ser atingido por caminhão

O motorista do veículo passou mal ao descobrir sobre a morte e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas José Fragelli e São Paulo Motociclista, ainda não identificado, morreu após ser atingido por um caminhão no Bairro Popular Nova, em Corumbá – a 419 quilômetros de Campo Grande – na manhã deste sábado (13). O motorista do veículo passou mal ao descobrir sobre a morte e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





O acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas José Fragelli e São Paulo. Conforme informações repassadas pelos bombeiros, quando as equipes chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida. Ela tinha várias fraturas pelo corpo e também perda de massa encefálica.





Ainda segundo os militares, o homem não estava com os documentos, por isso não foi identificado. O motorista do caminhão, de 46 anos, sofreu um mal súbito saber sobre a morte do motociclista e precisou ser levado para o Pronto Socorro da cidade. O caso é registrado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS