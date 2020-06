Morre na Santa Casa criança que teve 90% do corpo queimado em incêndio

Menino de 2 anos teve parada cardiorrespiratória por volta da 1 hora desta segunda-feira

Bombeiros socorrem criança durante incêndio em apartamento de residencial no Bairro Lageado ©Marcos Maluf

Morreu nesta madrugada, na Santa Casa de Campo Grande, a criança de 2 anos vítima de incêndio em apartamento da família, no residencial Zenóbio dos Santos, na Rua Evelina Selingardi, na região do Bairro Lageado.





No momento do incêndio havia seis crianças no apartamento. Outro irmão do menino, de 5 meses, também sofreu queimaduras.





Segundo as informações da Santa Casa, o menino de 2 anos, já chegou em estado grave, com 90% do corpo queimado e precisou ser entubado, ou seja, respirava com a ajuda de aparelhos.





Ele estava na área vermelha do Pronto Socorro, onde ficam os pacientes mais graves. Por volta de 1h, sofreu parada cardiorrespiratória, e acabou falecendo.





O incêndio – O fogo começou em um quarto, durante brincadeira com isqueiro, segundo informado no local. As chamas foram contidas pelos moradores que utilizaram cerca de 26 extintores do condomínio.





Quando os militares dos bombeiros chegaram não havia mais chamas. Eles fizeram o rescaldo para extinguir focos de incêndio. Um dos moradores que ajudou a conter o fogo sofreu ferimentos e também precisou de atendimento.





O incêndio atingiu dois cômodos. O apartamento foi interditado pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil acionada para verificar se a estrutura ficou comprometida. Na hora da vistoria, como não foram apresentados documentos de laudos de vistoria, foi aplicada multa.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS