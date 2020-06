Ministro prorroga prisão de blogueiro e determina transferência para Brasília

Oswaldo Eustáquio é investigado em inquérito comandando pelo ministro Alexandre de Moraes

Oswaldo Eustáquio, blogueiro preso desde sexta-feira, está na PF em Campo Grande mas irá para Brasília ©Reprodução da internet

Venceria hoje o período de 5 dias de prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustáquio, 42 anos, que está na carceragem da Polícia Federal em Campo Grande desde sexta-feira (26). Ele não vai ser liberado pois o ministro Alexandre de Moraes prorrogou, nesta manhã, o período de permanência na cadeia, por igual período da ordem inicial. Ele também está sendo transferido, para Brasília, apurou a reportagem.





Eustáquio, de 42 anos, é investigado no inquérito a cargo do ministro Alexandre de Moraes sobre a existência de rede de incentivo a manifestações antidemocráticas, no qual foi expedido o mandado contra o blogueiro bolsonarista.





A defesa dele, sob cuidados de advogados de Curitiba (PR), onde vive, de Brasília (DF), onde fica o STF, e ainda de um correspondente em Campo Grande, considera a prisão "desnecessária" e nega que o blogueiro tivesse a intenção de fugir do país pela fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul.





O advogado Alexandre Franzoloso, representante do jornalista no Estado, disse não ter tido acesso à decisão de hoje, apenas confirmou que ela prorroga o mandado de reclusão pelo período de 5 dias.





O advogado Elias Mattar Assad, de Curitiba, havia informado ontem a tentativa de revogação da ordem, solicitada ao próprio ministro. Com a prorrogação do tempo de permanência de Oswaldo Eustáquio na PF, agora a defesa tem o caminho de um habeas corpus para tentar a liberdade.





Conforme Alexandre Franzoloso, Eustáquio ainda não prestou depoimento à Polícia Federal.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS