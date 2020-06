Marcos Derzi assume comando da Funtrab, após saída de Enelvo Felini

Novo diretor-presidente da Funtrab já autou em cargos federais, o último no comando da Sudeco

Marcos Henrique Derzi ©ARQUIVO

O ex-deputado e prefeito Enelvo Felini deixou o comando da Funtrab (Fundação do Trabalho) para disputar as eleições municipais, onde vai tentar o seu terceiro mandato em Sidrolândia. No seu lugar entra Marcos Henrique Derzi, que até o ano passado estava a frente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste).





“Resolvi deixar o cargo e seguir para esta nova missão, que é tentar o terceiro mandato como prefeito de Sidrolândia”, contou Felini, que para ficar apto para disputa eleitoral, precisava deixar a função até quatro meses antes da eleição.





Ele inclusive esta reunido neste momento com o seu sucessor, para repassar informações e documentos sobre a pasta. “Ele (Marcos Derzi) já está aqui para tomar conhecimento sobre os projetos e tomar as rédeas para conduzir a entidade. Se trata de alguém com capacidade para fazer uma boa gestão”, disse Enelvo, em entrevista ao Campo Grande News.





Marcos Derzi que assume a direção da Funtrab estava até junho do ano passado a frente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), cargo ele ocupou na gestão do presidente Michel Temer (MDB), com indicação do ex-ministro Carlos Marun e do ex-senador Pedro Chaves, que hoje atua no governo estadual, a frente do escritório de Brasília.





Antes Derzi também tinha exercido o cargo de coordenador-geral de Administração Hidroviária do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), tendo a função de cuidar das hidrovias do Rio Paraguai.





