Maio Laranja: o amor como proteção contra o abuso sexual de crianças e adolescentes

Com o objetivo de conscientizar, prevenir e orientar a sociedade sobre o que é o abuso sexual, o Deputado Estadual Herculano Borges foi autor da Lei n° 5.118 instituída no calendário estadual como “Maio Laranja - Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes”.





Este ano a Campanha Maio Laranja ganhou visibilidade nacional, entrando no calendário de ações do governo federal. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) divulgou o balanço do Disque 100 com dados sobre violência sexual. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018.





A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico, o que corresponde a 17 mil ocorrências. Em comparação a 2018, o número se manteve praticamente estável, apresentando uma queda de apenas 0,3%.





“Estamos vivendo um período atípico com a pandemia de covid-19, quando as pessoas estão mais tempo dentro de suas casas, justamente onde a grande maioria dos abusos são cometidos. Este ano levamos informações para a sociedade por meio da redes sociais, fazendo transmissões ao vivo e postando conteúdos informativos. Esta luta não é só no mês de Maio! Devemos ficar atentos durante todo o ano” Herculano Borges





A psicanalista Viviane Vaz, responsável pelo Projeto Nova em entrevista falou da importância das Lives realizadas durante o mês de Maio: “devido a pandemia, usamos as redes sociais para levar informação, tivemos uma repercussão muito positiva com muitas pessoas envolvidas, ao todo o Projeto Nova fez 17 Lives. Vamos continuar conscientizando, não podemos parar.”





Denúncias: disque 100 e para mais informações acesse as redes sociais no Instagram: @herculanoborges; @projetonova e Facebook: Deputado Herculano Borges; Projeto Nova.