Lei do deputado Antonio Vaz inclui o Dia Estadual do Clamor Jejum e Oração em Calendário oficial do MS

Foi publicado na manhã desta quarta-feira (17), no Diário Oficial do Mato Grosso do Sul, a Lei 5531/2020, de autoria do deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos). A lei inclui no Calendário Oficial de eventos do Estado o Dia Estadual do Clamor, Jejum e Oração.





A celebração acontecerá no dia 1º de abril de cada ano e também está incluída no Anexo do Calendário Oficial de Eventos estadual. A data promove a reunião de toda a comunidade cristã do Estado, de todas as denominações, para um ato de clamor, jejum e oração.





Para Vaz, o objetivo é incentivar toda nação cristã, respeitando o Estado Laico, com a reserva de um dia especial para clamar, jejuar e orar, especificamente em favor de nosso Estado e País, promovendo assim uma busca conjunta e constante por Deus, além de proporcionar o fortalecimento espiritual e psicológico de todos, e ainda consolidar a totalidade das igrejas cristãs”, comentou o parlamentar.