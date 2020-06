LAGUNA CARAPÃ| MDB confirma vereador Ademar Dalbosco como pré-candidato a prefeito do município

Lideranças do município de Laguna Carapã (MS) reuniram-se na semana passada com o presidente regional do MDB, ex-deputado Junior Mocchi, o ex-governador André Puccinelli, os vereadores do MDB em Laguna Carapã (MS), Ademar Dalbosco, Zenaide Espíndola, Eduardo Oliveira, Flávio de Oliveira e Miltom (Chapéu), além do atual prefeito Itamar Bilibio e o presidente municipal do partido, Carlos Alberto Milani.





A reunião aconteceu em Campo Grande na semana passada, quando foi definido o nome de Ademar Dalbosco como pré-candidato da legenda para disputar a prefeitura naquele município.





O atual prefeito, com mais de 84% de aceitação popular, indica para a sua sucessão o pré-candidato Ademar Dalbosco para continuar o excelente trabalho que vem sendo realizado nos últimos 8 anos no município de Laguna Carapã (MS).





Bilibio comenta que a decisão pela indicação de Ademar, vereador há quatro mandatos no município, foi tomada após ouvir não somente lideranças partidárias, mas também produtores rurais, empresários e líderes comunitários de Laguna Carapã.





“Após avaliar honestidade, integridade e o bom trabalho desenvolvido pelo vereador, decidi convidá-lo para suceder meu trabalho na Prefeitura. Confio no trabalho dele e tenho certeza que será o homem responsável para dar continuidade às ações que estamos executando há quase 8 anos”, comenta o atual prefeito.





“Trouxemos para cá o desenvolvimento, conquistamos o respeito de toda a população e também o apoio de muitas lideranças, que constataram a realização de um trabalho sério para trazer cada vez mais benefícios para nosso município”, acrescenta.





Apesar do pequeno porte, Laguna Carapã (MS) vem se destacando no cenário estadual como o município de Mato Grosso do Sul que mais avança em obras, além das contas em dia, pleno desenvolvimento e bom andamento dos serviços públicos, como saúde, educação, serviços assistenciais e infraestrutura.





O presidente do MDB no município também comenta a indicação de Dalbosco. “Junto com nossos pré-candidatos a vereadores e também a maior bancada filiada que temos no município, reforço meu inteiro apoio ao nosso pré-candidato Ademar Dalbosco. Neste momento, a ordem é apenas uma: Laguna não pode parar”, avaliou.





A comunidade de Laguna Carapã (MS) e líderes de outros partidos também sugeriram e indicaram o nome de Ademar Dalbosco para a sucessão no município, dando continuidade ao trabalho de destaque do atual prefeito Itamar Bilibio.