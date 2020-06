HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (28)

Áries - 21/03 a 20/04





Você vai acordar cheia de disposição e com uma energia de dar inveja. Convide a turma para fazer algo diferente e sair da rotina. Será um prazer estar junto das pessoas queridas e trocar ideias com quem estima. Os astros estimulam o romance, realçam seu poder de sedução e o desejo de se declarar. Na vida a dois, estimule o diálogo e revele seu lado mais ousado entre quatro paredes.





Touro - 21/04 a 20/05





Talvez você queira aproveitar o domingo para dar uma geral nas suas coisas e deixar seu dia a dia mais organizado. É provável que queira dar um tempo dos agitos e ficar mais quieta no seu canto. Não é um bom momento para discutir assuntos polêmicos, deixe para depois. Uma paixão proibida será tentadora e vai mexer com a sua vaidade. Evite discussões no romance. Clima excitante na intimidade!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Uma excursão com amigos pode render momentos deliciosos neste domingo. Escolha o destino e agite a turma. A Lua convida você a deixar de lado qualquer preocupação e aproveitar o dia só para fazer coisas prazerosas e divertidas. Só não extrapole nos gastos, ok? Seu charme vai fazer o maior sucesso nas paqueras. A dois, o dia promete muito romantismo e sedução. Controle o ciúme.

Câncer - 21/06 a 21/07





Sua vaidade estará acentuada e você não pensará duas vezes para mudar algo no visual. Vai se sentir tão linda e poderosa, que verá o mundo se abrir para você. Reserve um tempo para descansar, curtir a família e repor as energias. Seu charme pode atrair uma pessoa influente e muito disputada. No romance, hoje de tomar as iniciativas e envolver quem ama nas teias da sedução.





Leão - 22/07 a 22/08





Uma viagem com a pessoa amada pode acender os desejos e garantir um dia de muita paixão no romance. O astral também está ótimo para encontrar os amigos e colocar o papo em dia ou se enturmar com gente nova e aumentar seu círculo de amizades. Só não conte seus segredos a qualquer um, ok? Romance secreto vai exigir mais cautela. A dois, melhore o diálogo e esclareça as dúvidas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você pode dar o primeiro passo para uma transformação na sua vida, seja abandonar um vício, iniciar uma dieta ou até tomar uma decisão que vai dar uma guinada na sua carreira. Só não convém misturar dinheiro com amizade. Investir na beleza será muito prazeroso e pode atrair alguém bem interessante. No amor, mostre o quanto valorize a união. Renda-se aos desejos e arrase na sedução.





Libra - 23/09 a 22/10





Ótimo astral para viajar ou fazer programas diferentes e respirar outros ares. Se nem tudo sair como você planejou, adapte-se às situações e tire proveito delas mesmo assim. Uma nova paixão pode surgir e acelerar seu coração. Namoro recente tem tudo para ficar mais sério e apaixonado. Na vida a dois, você vai sentir ainda mais firmeza na relação. Namore mais e invista na sedução.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Curtir uma preguicinha e relaxar no seu canto será muito prazeroso e revigorante para você. Mas quando acordar, pode sentir uma disposição incrível para organizar suas coisas, resolver assuntos de casa e família. Cuide bem da saúde e evite a pressa para não se acidentar. Pode atrair alguém do trabalho ou se envolver num romance proibido. A união pede mais confiança e leveza. Desejos ardentes.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Dia perfeito para reunir os amigos, sair e se divertir. Vai querer reunir a turma e colocar o papo em dia. Algumas relações podem decepcionar e você deve cortar o mal pela raiz. Tire da sua vida quem só se aproveita ou abala o seu astral. Atração por alguém da turma pode causar dúvidas e apreensões: conversem. A união, dia perfeito para passeios românticos e excitantes. Seduza!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Você pode fechar um bom negócio para a família e ganhar dinheiro ou realizar um antigo sonho de consumo dos parentes. Os astros realçam a sua vaidade e a sua preocupação com a saúde. Tire um tempo para cuidar do corpo, da dieta e do visual. Nas relações em geral, evite impor demais as suas vontades e opiniões. Saiba ceder. Romance com colega pode ficar tenso. Sexo quente.





Aquário - 21/01 a 19/02





O dia é perfeito para fazer contato com as pessoas queridas e matar a saudade, especialmente de quem mora longe e você não vê há bastante tempo. Você também pode visitar ou receber a visita de gente querida. Quem planeja estudar vai precisar de muita concentração. Sucesso garantido nas paqueras: escolha o alvo e dê o primeiro passo. Fase romântica a dois. Palavras picantes serão afrodisíacas.



Peixes - 20/02 a 20/03





Você pode ganhar uma grana inesperada, quitar uma dívida e ficar livre de uma grande preocupação. Também pode se reconciliar com alguém da família e ficar com o coração em paz. Use e abuse do seu charme e sensualidade para se dar bem nas paqueras ou para apimentar o romance. Só não dê espaço para a insegurança nem corte o clima da paixão com ciúme, brigas e cobranças.