HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (14)

Áries - 21/03 a 20/04





Domingou com a Lua em seu signo e ótimas promessas para a sua vida. Você vai esbanjar vitalidade, entusiasmo e vontade de dar um chega para lá na rotina. A Lua troca likes com Vênus no período da manhã, anunciando um período perfeito sem defeitos para os seus contatos e relacionamentos. Além de contar com pique extra para fazer o que gosta, você desejará interagir mais com as pessoas que estima. Use e abuse do seu charme e simpatia nas conversas e nos agitos das redes sociais. Pode até convencer alguém a fazer algumas das suas vontades. Na paquera, vai ser fácil se aproximar e encantar o crush. Se você já encontrou sua alma gêmea, é um bom momento para abrir o coração, expor seus sentimentos e declarar o seu amor. Só evite atritos à noite, quando a Lua briga com Mercúrio e aponta tensões em seus relacionamentos, sobretudo com a família.





Touro - 21/04 a 20/05





As estrelas estão no embalo do domingo e mandam boas energias para você aproveitar a folga para ter o merecido descanso. A Lua atravessa sua Casa 12 e até poderia diminuir sua disposição, mas forma excelente aspecto com Vênus no período da manhã, elevando sua vontade de ficar em seu ninho, cuidar das suas coisas e passar um dia de braços dados com a tranquilidade. O momento é propício para curtir paz e quietude no seu cantinho. Respeite o desejo de se isolar e tire o dia para recarregar as baterias. Sua intuição estará acesa e pode dar pistas de como solucionar questões que envolvam grana e dívidas. Só controle o desejo de gastar com roupas e artigos de beleza. No amor, você vai querer segurança, mas a Lua se desentende com Mercúrio à noite e recomenda a não deixar nada no ar: melhore o diálogo e reforce a confiança. Se o namoro é secreto, não conte a absolutamente ninguém.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A presença da Lua em sua Casa 11 torna seu jeito sociável ainda mais poderoso e coloca você no centro das atenções, especialmente nas amizades. Seu dia será muito mais prazeroso se estiver em conexão com as pessoas queridas. Ligue para quem gosta e reúna a turma em chamada de vídeo para dar boas risadas e atualizar os papos. Também é um bom momento par conhecer gente diferente e, quem sabe, dar um up nas suas paqueras. A Lua forma aspecto maravigold com Vênus, que segue o baile em seu signo, abrindo caminho para novos e gratificantes relacionamentos em sua vida. Pode pintar um clima com alguém que admira e você não vai esconder o que sente pelo crush. Na vida a dois, estimule o companheirismo e não hesite para demonstrar seu lado romântico ao mozão. Porém, Lua e Mercúrio se estranham à noite e alertam: cuidado para não cortar o clima com ciúme ou cobranças.





Câncer - 21/06 a 21/07





Manhã perfeita sem defeitos para você cuidar dos seus interesses íntimos, dar uma geral em seus pertences e organizar seu espaço. Lua e Vênus mandam excelentes vibrações e convidam a montar um SPA caseiro para relaxar no seu cantinho. Um dia de beleza pode fazer muito bem à sua autoestima hoje. Valorize seus pontos fortes e capriche nos detalhes para tudo ficar do jeitinho que deseja. Na paquera, pode pintar um romance com uma pessoa comprometida. Eita! Deixe claro o que quer e seja firme em suas decisões. Na vida a dois, bom dia para compartilhar sonhos e fazer planos. Só não vale querer ganhar todas: saiba negociar e fazer acordos. À noite, a Lua forma aspecto tenso com Mercúrio e pede mais jogo de cintura em suas conversas. Pense bem no que vai falar para não passar da conta na sinceridade e acabar magoando alguém, mesmo sem querer.





Leão - 22/07 a 22/08





Se depender das energias astrais, você vai querer passar o domingão de boas com pessoas amigas e que pensem como você. Será um prazer trocar ideias com gente que tem cultura, religião e valores semelhantes aos seus. A Lua brilha em Áries, seu signo irmão, e troca likes com Vênus, realçando seu jeito descontraído, animado e receptivo, sinal de que vai fazer um tremendo sucesso, principalmente nas redes sociais. Entrar em contato com amigos que moram longe vai encher seu coração de alegria e será o momento perfeito para matar saudade de quem está distante. Sintonia com alguém da turma vai aumentar e pode render até um envolvimento amoroso. Na união, as afinidades se fortalecem ao longo do dia, mas abra os olhos à noite. Lua e Mercúrio formam aspecto nervoso e alertam que atritos podem rolar. Melhore o diálogo com o par e reforce a confiança.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você pode acordar com uma vontade irresistível de repaginar o visual, influência do bom aspecto entre a Lua e Vênus, o planeta da beleza. Esses astros dão sinal verde para mudar o que tiver vontade na aparência, ainda mais se isso fizer com que se sinta mais confiante e atraente O domingo ainda será benéfico para cuidar da alimentação, fortalecer sua saúde e seu bem-estar. Se depender de charme e sensualidade, você vai deixar o crush aos seus pés e se não tem ninguém em sua mira, pode atrair alguém que é “sonho de consumo” de muita gente. Com a pessoa amada, é hora de falar do futuro e, se for o caso, repensar alguns projetos. Desejos à flor da pele na intimidade: invista na sedução. No entanto, valerá ficar de antena ligada para não atrair zicas com quem gosta no período noturno . É que a Lua ariana vai brigar com Mercúrio, seu regente, deixando seu jeito mais esquentado e exigente.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua brilha no lado oposto do seu Horóscopo e forma um belo aspecto com Vênus, sua estrela guia, enviando muitos estímulos para você tirar o pé da rotina e fazer algo prazeroso. Ideias devem surgir aos montes, já que a sua criatividade estará tinindo e a vontade de curtir o domingão vai falar mais alto. Que tal convidar pessoas queridas para um papo em grupo via chamada de vídeo? O fervo nas redes sociais vai aumentar e a troca de mensagens com quem está distante promete alegrar seu coração. Na vida amorosa, surpresas boas devem rolar. Quem está livre e em busca de um crush pode sentir uma vontade ainda mais forte de conhecer sua alma gêmea e investir num romance estável. Na união, não perca tempo discutindo as diferenças. Valorize as afinidades e os planos em comum. A Lua entra em conflito com Mercúrio à noite e recomenda a falar a mesma língua com seu par.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Se acordar com disposição para arrumar os armários, siga em frente! Os astros revelam um bom dia para organizar suas coisas e desapegar de tudo que não usa mais. A Lua segue em sua Casa 6 e troca likes com Vênus no período da manhã, apontando um período propício para fazer aquela limpa nos armários, dar uma geral nas suas roupas, customizar peças e doar aquelas que não servem mais. Você também vai se preocupar mais com a sua saúde e terá todo apoio do céu para mudar alguns hábitos em busca de mais qualidade de vida. Capriche na prevenção e no álcool gel se tiver que dar uma saidinha para alguma necessidade. No amor, Vênus vai deixar a sua sensualidade ainda mais poderosa e você pode se envolver com um colega ou pessoa conhecida. Clima quente e sedutor no romance. Porém, a Lua forma aspecto negativo com Mercúrio à noite e aconselha a fugir de assuntos polêmicos em suas conversas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua manda poderosas energias para a sua vida, promete um dia de sorte e vitalidade farta para o seu signo. Em sintonia com Vênus, ela dá sinal verde para cuidar da aparência e realçar seu carisma. Mas a melhor notícia dessa influência astral vai para os assuntos do coração, que terão prioridade para você neste domingo. O momento é perfeito para paquerar, namorar e fortalecer a relação com o seu amor. Use e abuse do seu charme para atrair um crush, conquistar alguém que está a fim ou então para envolver ainda mais o seu bem, se você já encontrou sua alma gêmea. Aposte em atividades divertidas e românticas para esquentar o clima da paixão em sua união. A intimidade também estará bem servida e você terá ideias supercriativas para apimentar a transa. Só não deixe nenhuma zica de fora atrapalhar à noite, quando a Lua vai se estranhar com Mercúrio e há risco de ficar com a cabeça quente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Um tempinho extra com a família fará bem para você. O recadinho vem da Lua, que percorre o fundo do céu em seu Horóscopo e também troca likes com Vênus, o astro do dinheiro, do amor e da beleza. Talvez queira aproveitar o dia de folga para organizar suas coisas, mexer na decoração e deixar seu lar mais lindo, acolhedor e confortável. Momento oportuno para investir em atividades de que gosta e que façam bem à saúde. Dar aquele trato no visual também será uma ótima pedida e vai reforçar sua autoestima. Que tal testar, em casa mesmo, uma cor diferente para os cabelos? Na paixão, romance com colega terá apoio da família. Na união, será mais fácil dialogar com sua cara-metade. Porém, a Lua se desentende com Mercúrio à noite e pede atenção com atritos ou intromissões alheias em seus lances. Não ouça tantos palpites de parentes.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua ariana enche o seu astral de entusiasmo, destaca seu lado comunicativo e sorri para Vênus, que segue brilhando em seu paraíso astral. Isso significa que o domingo tem tudo para ser superanimado nas conversas com as pessoas que estima. Sua criatividade também estará no topo e você pode inventar opções bacanas para se divertir e epairecer, mesmo em quarentena. Terá muito prazer em bater papo com gente querida e participar mais da vida dos outros. O momento pede um pouco mais de carinho com a sua saúde e alimentação. Cuidado com dietas radicais: aposte no equilíbrio e na boa nutrição. Como os astros turbinam o seu charme, há sinal de boas novidades na conquista. O céu também abençoa o romance e promete um período perfeito para namorar e seduzir. No entanto, a Lua briga com Mercúrio à noite e recomenda a não dar espaço para assuntos que te esgotam: xô estresse!



Peixes - 20/02 a 20/03





Domingou com ótimas vibes entre as estrelas e você sentirá vontade de se aproximar mais dos parentes, ainda que seja via rede social, mensagem ou chamada de vídeo. Vai querer saborear momentos agradáveis com as pessoas queridas e curtir a segurança do seu cantinho. Lua e Vênus convidam a investir na sua estabilidade emocional e valorizar a sua paz interior. Esses astros revelam que o lar será seu porto seguro e você não medirá esforços para mostrar seu afeto aos familiares. Talvez queira presentear alguém que admira, mas evite gastar além do que pode: dê algo feito por você e impressionará ainda mais. A paquera promete conversas cheias de entusiasmo. Na união, é hora de apostar no diálogo, mas sem exagerar nas críticas e cobranças. Clima de romantismo na intimidade. Só não deixe nada atrapalhar à noite, quando Lua e Mercúrio vão se estranhar. Curta seu love e desligue o celular para ninguém incomodar.