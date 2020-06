HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (6)

Áries - 21/03 a 20/04





Os astros avisam que alguns imprevistos podem surgir no início do dia, mas nada com o que se preocupar. Use sua criatividade para driblar os problemas. No trabalho, você terá ótimas ideias, mas não deve revelar seus planos, especialmente para colegas falsianes. Falando nisso, neste sabadão é bom ter cuidado redobrado com fofocas e intrigas. À tarde, tire um tempo para cuidar do visual. Nas paqueras, você vai estar bem pop e deve atrair vários crushs. Na vida a dois, conte e realize suas fantasias mais ousadas. Credo, que delícia!





Touro - 21/04 a 20/05





Touro, trago verdades e o alerta é de treta: o convívio com amigos pode ficar tenso neste sábado e o diálogo será o melhor caminho para acertar os ponteiros. Você saberá bem qual é o seu valor e pode cortar relações com quem não a merece. Nas finanças, boa fase para ganhar dinheiro: fique de olho nas oportunidades. No amor, ciúme de amigo pode indicar paixão. Para quem já tem par, muita cumplicidade e seducência a dois.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Eita, Giovana, segura o forninho porque o sabadão começa com indícios de rivalidades no trabalho, especialmente se seus chefes anunciarem uma chance de promoção. Confie no seu taco e você que lute pelo que quer, mas controle seus ímpetos para não fazer inimigos no caminho. Mais tarde, a Lua vai realçar a seu lado sensuellen e promete esquentar o clima nas paqueras e no romance. É hora de mostrar o seu poder de fogo no romance e na intimidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, infelizmente não será hoje o dia em que os humilhados serão exaltados. Seu dia pode começar com alguns imprevistos, incluindo desafios no trabalho ou algum mal-estar. Por isso, a regra é clara: respeite os limites do seu corpo, beba água, ajeite a coluna e não se esqueça do álcool em gel e nem de usar máscara. Além disso, um pouco de descanso será essencial para renovar suas energias e melhorar seu astral. O amor receberá novos estímulos no fim da tarde. Na paquera, mostre que quer algo sério. Pode iniciar um romance ou fortalecer a união com seu bem. Compartilhe seus sonhos.





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, o sábado será perfeito sem defeitos para curtir a vida e se divertir - mas cuidado com o Coronga, hein, meus consagrados! Além disso, os astros mandam o papo reto para controlar os gastos e evitar levar uma surra de boletos no fim do mês. É sabadão, mas se for trabalhar, use a criatividade e conte com os amigos para agilizar as tarefas. No amor, atração por amigo(a) pode ficar incontrolável. Também pode se envolver com colega ou pessoa conhecida. Na união, invista no companheirismo e renda-se aos desejos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Eita, Virgem, sociedade com parentes vai exigir muuuito jogo de cintura hoje. Por isso, a regra é clara: melhore o diálogo e convença as pessoas em vez de impor as suas vontades. Bater de frente só vai gerar mais treta e se chutar o balde vai ter de ir buscar depois. Na paquera, a fada sensata da Lua realça seu charme e garante boas surpresas, só não vai pagar de iludida e acreditar em falsas promessas: seja exigente. A vida a dois ganhará doses extras de carinho e romantismo. Curta a paixão sem discutir.





Libra - 23/09 a 22/10





Sabadou, Libra, mas trago verdades: logo cedo você pode se aborrecer com uma intriga ou um mal-entendido. Procure conversar e esclarecer as coisas para conseguir cumprir suas tarefas em paz. Na saúde, preste atenção ao seu corpo, que pode dar sinais de cansaço. Se isso acontecer, beba água, ajeite a coluna e descanse. Além disso, evite exagerar nos bons drinks de sabadão, nos lancho e capriche no álcool em gel. À tarde, a sintonia com a família vai aumentar e o grupo do WhatsApp será tomado por um total de zero tretas. No amor, atração por colega ficará mais intensa. A dois, um pouco de privacidade fará bem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Difícil controlar os gastos com tanta coisa linda pra comprar e tantos lancho gostoso pra comer, né, minha filha?! Mas você que lute, viu? Especialmente hoje, que os astros avisam que um espírito gastadeiro pode se apossar do seu corpinho.Tenha juízo porque os boletos não perdoam! Além disso, o Sol ajudará você a identificar o que deve mudar na sua vida. Encare os desafios e faça o que tem que ser feito, sem mimimi. Se depender e charme bom papo, seu sucesso está garantido na paquera e no romance. Estimule o diálogo e converse mais.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ei, Sagita, eu sei que você é trilingue e sabe muito bem falar português, ironia e deboche, mas para este sabadão a dica dos astros é procurar se entender melhor com a família, sem se magoar por bobagens. Aposte no seu alto-astral para se entender melhor com as pessoas, motivar os colegas e conseguir o que quer. No amor, o Sol abençoa o romance e indica boas oportunidades de encontrar a sua alma gêmea ou fortalecer a relação com seu amor. Não deixe a família interferir demais na sua vida amorosa e controle o ciúme.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Misericórdia, Caprica! Os astros avisam que neste sabadão, mentiras e fofocas podem aborrecer você no início do dia, por isso, procure se afastar de pessoas negativas e de gente falsiane e fofoqueira. Aliás, para hoje, vale o ditado: antes só do que mal acompanhado e um tempo no seu canto pode fazer bem, inclusive para a sua saúde. Cumpra suas tarefas sem perder tempo com conversas inúteis. Mais tarde, vai se sentir mais confiante e pode arrasar nas paqueras - mesmo pelas redes sociais. A dois, mande o papo reto, converse sem rodeios e esclareça dúvidas para recuperar a confiança.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, ajude os amigos como puder, mas sem comprometer o seu orçamento para não ter de buscar sua dignidade no lixo no fim do mês. Como diz o ditado, amigos, amigos - negócios à parte. Nas finanças, é grana fácil que você quer? Só você, viu, alecrim do campo que nasceu dourado sem ser semeado! hahah Brincadeira! Se arrisque e faça uma fezinha que pode dar bom. Se não der, trate de arregaçar as mangas e você que lute! Na paquera, vai arrasar corações e pode sentir atração por uma pessoa que já é comprometida: avalie se realmente é isso que você quer. Para quem tem par, curta o romantismo sem possessividade.



Peixes - 20/02 a 20/03





O dia pode trazer alguns desafios, mas a rega é clara: finja costume e encare com naturalidade, sem se deixar abater. Grandes conquistas nunca vêm fácil, então, persista. Além disso, os astros aconselham a não impor demais as suas vontades em casa ou pode acabar tretando com a família. Com amigos e na paquera, aguarde novidades no fim do dia. No amor, o romance deve ganhar mais companheirismo hoje e o sabadão promete muita seducência a dois.