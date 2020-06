HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04





Você vai querer investir no seu futuro e colocar em prática todas as ideias inovadoras que tiver. Pode contar com o apoio de uma pessoa mais experiente, mas talvez falte grana para realizar todos os seus objetivos. Trabalhe em parceria e cuide melhor do seu dinheiro. No fim do dia, encontros e papos com amigos serão deliciosos. Sucesso nas paqueras. Clima cúmplice e animado no romance.





Touro - 21/04 a 20/05





Você vai lugar com unhas e dentes para conseguir o que quer, especialmente se surgir uma oportunidade de melhorar de vida. Seus chefes estarão de olho no seu desempenho. Nem pense em bater de frente ou impor as suas vontades: controle a rebeldia. Quem está livre pode se envolver com uma pessoa influente e bem-sucedida. Na união, pode conquistar algo muito desejado com seu bem.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você vai mostrar ainda mais curiosidade e interesse no trabalho. Bom momento para fazer cursos, estudar sobre a sua profissão ou sobre o que quer para o seu futuro. Você terá facilidade para aprender, então, aproveite e siga o exemplo de quem já se deu bem na vida. Pode se envolver com alguém de outra cidade ou com quem tenha muitas afinidades. Sintonia de corpo, mente e alma na união.





Câncer - 21/06 a 21/07





Seu dia pode começar agitado, com imprevistos e mudanças. O melhor a fazer é dançar conforme a música. Tentar resistir será um atraso de vida, então, aceite as transformações e encare o momento como uma grande aventura. Atração por alguém da turma pode ficar ainda irresistível. Talvez queira manter o romance em segredo. Na vida a dois, reforce a cumplicidade e invista na sedução.





Leão - 22/07 a 22/08





Parceria e união serão as palavras-chaves desta terça-feira e você deve se aliar aos colegas para cumprir metas e alcançar os objetivos em comum. Cuidado com a teimosia e a rebeldia: trabalhar em equipe exige paciência e concessões. Namoro com alguém da turma recebe ótimos estímulos. Quem já encontrou a sua cara-metade vai sentir ainda mais firmeza e cumplicidade na relação.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você costuma colocar o trabalho acima de tudo e isso será ainda mais forte hoje. Mas o céu recomenda cautela, pois há risco de exagerar, acumular tarefas e assumir mais responsabilidades do que pode cumprir. Isso pode ameaçar a sua saúde, então, pegue leve! Romance com colega tem tudo para decolar nesta fase. A dois, vão apoiar um ao outro e podem conquistar coisas muito importantes.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua no seu paraíso astral acentua sua criatividade e traz sorte em tudo que for fazer. No trabalho, você terá soluções sábias e inteligentes para os problemas. Faça uma fezinha, mas evite apostar alto demais. Seu charme está com tudo e vai atrair muitos admiradores. Busque alguém que tenha ideias e princípios parecidos com os seus. A dois, não faltarão romantismo e carinho. É só curtir.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você pode retomar um projeto, um emprego ou uma função que já desempenhou no passado e usará toda sua experiência para cumprir esse desafio. Quem trabalha com parentes vai precisar de jogo de cintura para não brigar: controle sua rebeldia. Vênus realça sua sensualidade, mas talvez você prefira ficar em casa hoje. No romance, fuja de brigas e não deixe a família interferir.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Você terá muita facilidade para negociar, pechinchar e convencer as pessoas, o que pode ser muito útil no emprego. Participe mais dos debates, dê ideias e sugestões. Sua criatividade vai impressionar todos ao seu redor. Só fique longe de fofocas, ok? Papos e encontros descontraídos vão render boas paqueras. No romance, quanto mais sintonia melhor. Estimule o diálogo com seu bem.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Você vai se preocupar mais com dinheiro e deve se empenhar mais em guardar uma graninha para o futuro. Uma boa dica dos astros é cortar gastos com supérfluos. Arranjar um segundo emprego também pode reforçar o orçamento - só não exagere para não prejudicar sua saúde. Romance com colega ou pessoa conhecida recebe bons estímulos. Na vida a dois, seja prestativa e não abuse das cobranças.





Aquário - 21/01 a 19/02





Você estará muito convicta do que quer e vai persistir em seus objetivos com toda firmeza. À tarde, pode ter problemas em casa com vazamento ou curto-circuito. Ou pode se desentender com parentes. Em ambos os casos, a dica é enfrentar os problemas com calma e paciência. Pode ter boas surpresas na conquista ou momentos de muito romantismo e sedução com a pessoa amada.



Peixes - 20/02 a 20/03





O céu recomenda cuidado para não confiar nas pessoas erradas. Desconfie de quem parece bonzinho demais e evite desabafar com quem não conhece muito bem. Confie no seu sexto sentido para identificar golpes e falsidades. Pode encontrar o apoio que precisa na família. Na paquera, observe bem o alvo e descubra se ele(a) fala a verdade. Na união, uma boa conversa pode esclarecer dúvidas.