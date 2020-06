HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04





Família e carreira vão dividir a sua atenção no início do dia. Terça-feira é o dia da semana regido por Marte, seu regente, e hoje a Lua estará de boas com seu astro, dando impulso para suas resoluções e iniciativas, sobretudo no lar. Pode ter êxito ao negociar um bem de família ou quitar uma dívida e pôr fim a alguma preocupação. Na metade da manhã, a Lua muda de signo e cenário, ingressando em seu paraíso e enchendo seu Horóscopo de energias positivas. Seus talentos ficarão em alta e, aliados à sua experiência, podem render ótimos frutos no trabalho. Com a sua sorte ativada, o momento também é indicado para arriscar seus palpites e fazer uma fezinha. À noite, Lua e Vênus brindam ao amor, prometendo alegrias e sucesso na conquista. Seu charme vai ficar irresistível e sua comunicação brilhará muito, o que deve agitar as paqueras ou deixar o romance ainda mais gostoso. Declare seus sentimentos e invista na sedução.





Touro - 21/04 a 20/05





Lua e Marte abrem o dia em harmonia e anunciam um período propício para defender seus interesses, ideias e opiniões. Pode angariar aliados importantes e contar com ajuda alheia para resolver várias coisas. Além de esbanjar boa lábia e criatividade, você terá muita facilidade e interesse em aprender coisas novas, o que deve contar muitos pontos a seu favor no emprego. Trabalhe em equipe e interaja mais com os colegas para otimizar as tarefas. Ainda pela manhã, a Lua entra em sua Casa 4, envia proteção para o seu lar e passa a favorecer as atividades em seu cantinho. Home office deve render acima do esperado hoje. Pode faturar uma grana extra com algo feito em casa nas horas vagas. À noite, Lua e Vênus dão sinal verde para sua vida amorosa. Simpatia e bom papo serão seus trunfos na paquera. A paixão está no ar e vai pegar seu coração de jeito. Romance mais cúmplice.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia começa bem para o seu lado e a Lua, que amanhece nos graus finais da sua Casa da Fortuna, promete proteção extra para os seus assuntos materiais. Em sintonia com Marte, ela revela que você pode ganhar uma grana extra ou sentir mais confiança para batalhar por melhorias no trabalho. Você vai mostrar muita iniciativa, determinação e vontade de crescer: aceite novos desafios e mostre do que é capaz. Na metade da manhã, a Lua migra para sua Casa 3, deixando seu signo ainda mais comunicativo, simpático e versátil do que já é. Se lida com compras, vendas e comércio online, é um ótimo período para divulgar seus produtos. À noite, a Lua sorri para Vênus e manda vibes poderosas para a paixão. Pode rolar interesse especial por alguém do trabalho ou pessoa bem-sucedida. Seu carisma estará um arraso e você vai atrair paquera como um ímã. Ótima integração no romance. Mostre seu poder de fogo no sexo. Credo, que delícia!





Câncer - 21/06 a 21/07





Hoje a Lua se despede do seu signo, mas não sem antes despejar vibrações superbenéficas em seu Horóscopo. Nas primeiras horas do dia, sua estrela guia troca likes com Marte e dá sinal verde para realizar uma mudança que deseja há tempos. A união faz a força e você deve se aliar aos colegas para conquistar os objetivos em comum no trabalho. Pode iniciar um curso e abrir novas portas para a sua carreira. Na metade da manhã, a Lua ingressa em sua Casa do Dinheiro, mandando estímulos diretamente para as finanças: o momento é favorável para incrementar seus recursos, portanto, fique de antena ligada nas oportunidades de faturar uma grana extra. À noite, Lua e Vênus formam um belo sextil e dão todo apoio para sua vida sentimental. Pode conhecer alguém e se apaixonar à primeira vista. Na vida a dois, sintonia de corpo, mente e alma. Mostre o quanto valorize seu love.





Leão - 22/07 a 22/08





Você pode se sentir certo desânimo no começo do dia, efeito da Lua em seu inferno astral, mas isso logo vai acabar e se você se cuidar, esbanjará disposição nesta terça. Respeite seus limites, evite o excesso de trabalho e não se estresse. Por outro lado, o período é oportuno para encarar um problema e cortar o mal pela raiz. Mas as coisas mudam do corote para o gin ainda no período da manhã, assim que a Lua ingressar em signo. Suas características leoninas vão ficar em evidência, você vai sentir suas energias renovadas e ficará bem mais confiante, sobretudo nos assuntos do coração. Além de estar em sua companhia, a Lua vai trocar likes com Vênus à noite, revelando um momento pra lá de favorável na paixão. Agitos nas redes sociais colocarão você no centro das atenções e deve paquera rolar aos montes. Pode sentir uma atração arrebatadora por alguém que admira e o lance tem futuro! Na união, a intimidade vai pegar fogo: realize suas fantasias.





Virgem - 23/08 a 22/09





A criatividade continua sendo uma boa aliada do seu signo, por isso, anote suas ideias, especialmente aquelas que podem ter um impacto importante para o seu futuro. Hoje a Lua amanhece numa boa com Marte e revela que trabalhar em equipe será uma boa opção: some forças e lidere os colegas para atingirem logo as metas em comum. Só que o astral vai dar uma virada assim que a Lua migrar para o signo anterior ao seu, a morada do seu inferno astral. Você pode sentir sua disposição dar uma caidinha, mas não deve ser nada que atrapalhe muito seu dia. Se perceber que precisa dar um stop para repor as energias, desacelere, inspire, respire e não pire. Depois de descansar, retome suas atividades. À noite, a Lua sorri para Vênus e promete emoções intensas no amor. Pode rolar química fortíssima com alguém pop e atraente. Talvez queira manter um romance em segredo. Na união, momento de traçar planos com o seu love, valorizar os laços de confiança e investir na sedução.





Libra - 23/09 a 22/10





Logo cedo, você vai lutar com unhas e dentes para conquistar seus objetivos, mesmo que precise enfrentar a oposição da família. A Lua troca vibes positivas com Marte no início do dia, fortalecendo sua vitalidade, suas ambições e seu lado batalhador. No trabalho, terá iniciativa e determinação extras para cumprir suas tarefas e pode chamar a atenção dos chefes graças ao seu empenho. Fará tudo que puder para alcançar o sucesso. Ainda pela manhã, a Lua muda para sua Casa 11, enchendo seu astral de entusiasmo e favorecendo os seus objetivos: você vai sentir mais autoconfiança para agir e conquistar seus ideais. À noite, a fada sensata da Lua fica de boas com Vênus e envia ótimas energias para a sua vida amorosa. Agitos nas redes vão fazer você brilhar e atrair o crush. Pode surgir um clima de romance com alguém da turma ou de outra cidade. Clima de grande afinidade na união. Companheirismo total com o love.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com raciocínio rápido, sentidos em alerta e ótima memória, você terá muita facilidade para aprender e pode ganhar pontos extras no trabalho. Lua e Marte abrem o dia em ótimo aspecto e percorrem setores superpositivos do seu Horóscopo, revelando que a sorte vai brilhar a seu favor e pode trazer ótimas oportunidades de sucesso. Se gosta de arriscar seus palpites em loteria, não deixe de fazer uma fezinha. Ainda pela manhã, a Lua muda para sua Casa 10 e deixa seu jeito ainda mais cheio de carisma. Será o momento de explorar suas habilidades e sobressair na vida profissional. À noite, a Lua troca likes com Vênus e garante que o amor vai esquentar pra valer. Você estará atraente, vai irradiar sedução e pode fazer alguém se apaixonar. Romance com alguém do trabalho recebe bons estímulos. Na união, fase vibrante e intensa, principalmente na intimidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Júpiter revela que você pode receber uma grana que não está esperando. É pra glorificar de pé, hein? Pode ser uma restituição, um prêmio ou indenização. Logo cedo, a Lua sorri para Marte e abre os caminhos para cuidar dos interesses domésticos ou resolver algum perrengue em casa. Será um bom período para dialogar e se entender com alguém da família: dê o primeiro passo, mas converse sem discutir. Ainda pela manhã, a Lua ingressa em Leão, seu signo irmão, trazendo novos horizontes e mais esperança para o seu coração. À noite, a Lua troca likes com Vênus e ilumina a paixão, anunciando boas novidades para o seu coração. Pode pintar um lance com colega de estudos, pessoa que tem ideais parecidos com os seus ou ainda alguém de outra cidade. Namoro à distância estará estimulado e tem tudo para decolar. Quem já encontrou sua alma gêmea vai contar com muita harmonia e cumplicidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Seu dia será mais produtivo se puder unir-se a outras pessoas para conquistar as metas em comum. A Lua fica em harmonia com Marte antes de mudar de signo, garantindo que as primeiras horas do dia serão perfeitas sem defeitos para tratar de interesses que envolvam grupos, equipes ou pessoas do seu convívio: o espírito de colaboração estará elevado e você será uma referência para os outros, estimulando a cooperação, as parcerias e troca de ideias. No trabalho, sua determinação, boa vontade e seu poder de convencimento vão motivar os colegas. Ainda pela manhã, a Lua migra para sua Casa da Saúde, fortalecendo seu bem-estar e os cuidados com a aparência. À noite, a Lua troca likes com Vênus, blindando seus ideais afetivos. Sua sensualidade vai ficar tinindo e será mais fácil atrair o crush. Pode aguardar intensas emoções na paquera e no romance. No sexo, palavras picantes serão afrodisíacas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Trabalhar e ganhar dinheiro estarão entre as suas prioridades nas primeiras horas desta terça-feira. Quem explica é a Lua, que encerra o rolê em sua Casa do Trabalho e forma aspecto superpositivo com Marte, garantindo um período ideal para focar nos assuntos profissionais e financeiros. Fique de olho nas oportunidades, pegue firme no serviço e mostre do que é capaz. Apenas tenha cuidado para não extrapolar e acabar prejudicando a sua saúde: respeite seus limites. Ainda pela manhã, a Lua muda para o lado oposto do seu Horóscopo, revelando a importância dos relacionamentos em sua vida. Alianças, contratos e acordos recebem estímulos. À noite, a Lua troca likes com Vênus e anuncia surpresas incríveis na paixão. Pop e atraente, você saberá seduzir e agradar quem deseja, seja nas paqueras ou na vida a dois. União fortalecida e ótimos momentos com seu love. Fase romântica, carinhosa e repleta de companheirismo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Logo pela manhã, não vai faltar pique em suas atividades nem talento para brilhar no que faz. Seu entusiasmo vai contagiar os colegas e você pode conseguir bons aliados para realizar seus projetos. A Lua conclui a passagem pelo seu paraíso e fica de boas com Marte, garantindo criatividade, coragem e determinação em dobro para você se destacar. Defina o que quer e dê o primeiro passo rumo aos seus objetivos. Ainda na parte da manhã, a Lua ingressa em Leão, deixa seu jeito mais prestativo e focado nas tarefas que precisa cumprir. Boa fase para cuidar do seu corpo: aproveite para malhar em casa mesmo e entrar em forma. À noite, a Lua sorri para Vênus e os dois astros femininos do Zodíaco prometem alegrias na paixão. Quem está livre vai se soltar mais nas paqueras e pode até tomar a iniciativa para envolver o crush. A dois, um programa caseiro pode ser bem romântico e excitante.