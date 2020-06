HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04





Eita, Áries, segure a onda da sua impulsividade! Dê um tempo com as reações esquentadas e levante da cama com um pouco mais de paciência! A Lua segue o baile em seu signo, mas se desentende com alguns astros e avisa que a semana pode começar tensa em família. Pode não ser fácil fugir de discussões, mas se fizer a sua parte, o clima melhora. Em vez de impor as opiniões e vontades, lembre-se de que é mais importante argumentar, ouvir e fazer acordos. No trabalho, a força lunar ativa seu lado guerreiro e você vai usar toda sua determinação para brilhar. Explore seu dinamismo e capacidade de iniciativa. À noite, Lua e Júpiter ficam em atrito e pedem mais jogo de cintura na paixão. Cuidado para não ser exigente demais nas paqueras e assustar o crush. No romance, respeite as diferenças e resolva tudo com diálogo: o Sol vai dar apoio para você se entender com seu love.





Touro - 21/04 a 20/05





Os astros aconselham você a não confiar demais nas pessoas hoje para não fazer papel de trouxa. Quem manda o papo reto é a Lua, que continua perambulando em seu inferno astral. Pistola com Plutão e Júpiter, a Lua recomenda a agir com mais calma, prudência e discrição nesta segundona. Você pode ter problemas ao revelar um projeto ou comentar um assunto que deveria manter em segredo. Por isso, é melhor agir com sutileza, guardar seus planos a sete chaves e ficar no seu canto. Nos contatos e conversas, convém falar menos e ouvir mais, lembrando que se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. A dica também vale para os assuntos do coração e imprevistos não estão descartados hoje. O negócio é manter distância de fofocas, de gente falsiane e não acreditar em tudo que os outros dizem. A dois, esclareça dúvidas e siga a recomendação do Sol: reforce no clima de estabilidade nos momentos a dois.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você vai querer mais liberdade e autonomia para cuidar dos seus afazeres e correr atrás dos seus interesses. A Lua ariana reforça o seu espírito de independência, mas também vai mexer com o seu lado esquentadinho hoje, já que vai trocar vibrações tensas com os astros. É melhor se garantir, fazer o que já está programado e não contar com o apoio ou a grana dos amigos. Em ângulo negativo com Plutão e Júpiter, a Lua aconselha a não pagar de louca e arriscar o que possui, nem descuidar dos interesses financeiros. Confie no seu taco e explore os seus pontos fortes do seu signo. Na paixão, o período pode ser bem mais favorável do que em outros assuntos. Sol e Lua fecham na parceria e revelam vai ser fácil encantar alguém com seu charme e alto-astral. Forte atração por uma pessoa que considera amiga. A dois, mostre seu companheirismo e fique de boas com o love.





Câncer - 21/06 a 21/07





A semana pode não começar exatamente como você planejou - e eu sei que essa informação chocou um total de zero pesssoas. Mas a culpa é das estrelas, que pedem um pouco mais de calma. A agitada Lua ariana se desentende com Júpiter e Plutão, deixando seu comportamento mais reativo e esquentado do que costuma ser. Portanto, em vez de reclamar e bater de frente com chefes e colegas, mostre que é superior e que pode contornar os obstáculos sem perder a razão. O momento não é favorável para confrontos, mas sim para avaliar consequências, medir as palavras e demonstrar mais jogo de cintura. No lado amoroso, pode pintar um clima com alguém do trabalho e tudo indica que vai querer manter o lance em segredo. Sol e Lua mandam energias mais benéficas à noite e seu astral deve melhorar, inclusive na união. Evite impor as suas vontades e aproveite essa onda positiva para blindar o romance. Saiba dialogar e negociar com sua alma gêmea.





Leão - 22/07 a 22/08





Eita, Leão! Segundona com forte tendência a dispersar suas atenções em outros interesses e sua produtividade pode cair. Lê seu Horóscopo rapidex e bora focar nos assuntos que precisa, hein? Nada de navegar nas terras proibidas da procrastinação! A Lua ariana vai instigar a sua vontade de tirar o pé da rotina e se envolver com outros interesses, mas o embate com Chaturno e Plutão indica instabilidades no serviço. Você pode sentir dificuldade para se concentrar ou aprender uma tarefa diferente no trabalho. Ficar no seu canto, longe de ambientes barulhentos e tumultuados ajudará a focar melhor em seus deveres Saúde também pode exigir um pouco mais de zelo: capriche na prevenção e alimente-se bem. Boa noite para estreitar laços com os amigos ou conhecer gente nova pelas redes sociais, o que pode influenciar positivamente suas paqueras. Sol e Lua ficam de boas e prometem sucesso na paixão. No romance, fase de muito companheirismo e sintonia. Não esconda o que sente do seu love.





Virgem - 23/08 a 22/09





Há risco de romper uma parceria ou amizade importante no início do dia: o alerta vem da Lua, que se desentende com Mercúrio pela madrugada e sinaliza contratempos em suas relações sociais. Talvez seja melhor adiar um conversa difícil, tomar umas boas doses de paracetaloka e esperar o sangue esfriar. Hoje a Lua também se estranha com Júpiter e Plutão, aconselhando a não contar muito com a sorte. Administre bem seus recursos e poupe seu dinheiro: evite apostas ou negócios arriscados para não fazer papel de trouxa Nos assuntos do coração, Sol e Lua vão realçar o magnetismo do seu signo à noite e revelam que você tem boas chances de impressionar o crush, ainda mais se explorar seus encantos e sua sensualidade, fortalecida pela energia ariana. Use e abuse do seu charme para atrair quem deseja ou conquistar uma pessoa bem de vida. A dois, valorize os planos e projetos em comum. A intimidade vai ferver.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua atravessa o lado oposto do seu Horóscopo e arma treta com Mercúrio nas primeiras horas do dia, apontando altos e baixos nas relações profissionais. Você pode enfrentar rivalidades ou conflitos no emprego nesse período. Para trabalhar em equipe, entender-se com os chefes ou manter uma sociedade, será preciso dialogar muito e abrir mão de alguns interesses pessoais por um objetivo maior. A Lua também se estranha com Plutão e Júpiter, recomendando mais jogo de cintura com o pessoal de casa. Antigas diferenças podem vir à tona e será preciso boa vontade para não entrar em atrito ou aceitar provocações: mostre sua diplomacia libriana. À noite, pode se desentender com parentes por causa de um assunto amoroso. Mas Sol e Lua formam um belo aspecto e mandam proteção para o romance. Na vida a dois, esses astros abençoam a união e avisam que sair da rotina fará bem ao casal.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você vai mostrar muita determinação e energia no trabalho. A Lua ariana expande a sua disposição para encarar e vencer desafios, mas, ao mesmo tempo, também reforça o seu lado esquentado e impetuoso. Só que hoje o céu vai testemunhar aspectos tensos entre a Lua, Plutão e Júpiter, por isso, convém se armar de paciência. Há risco de enfrentar alguns imprevistos, mal-entendidos ou conflitos ao longo do dia. O negócio é cuidar dos seus interesses sem perder o foco e a esportiva. Procure manter a cabeça fria e controlar seus ânimos para contornar os obstáculos, sem dar ouvidos para críticas pouco construtivas. Na paixão, sua sensualidade está no auge, sinal de que você vai atrair e envolver quem quiser com seu charme. Forte atração por colega. A dois, apoie seu love e capriche na sedução.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua completa hoje o rolê pela sua Casa do Prazer, prometendo sorte, criatividade e muito entusiasmo para você. No entanto, ela também forma alguns aspectos nervosos nessa segundona, o que pode deixar seu jeito mais turrão e até reservar saias justas: maneire na teimosia. Em conflito com Júpiter e Plutão, a Lua ainda indica que podem rolar desafios e preocupações, especialmente com grana. Pode ter gastos inesperados ou perder dinheiro em apostas erradas, assim, nada de arriscar os seus recursos. Por outro lado, Sol e Lua desenham no céu um magnífico sextil, revelando que sua vida amorosa receberá ótimas vibrações. Quem está livre tem tudo para arrasar nas paqueras. Você pode atrair um crush bom de papo e capaz atender suas expectativas. Namoro recente tem grande chance de ficar mais sério. Na união, a sintonia será incrível, principalmente se afastar o ciúme.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sua semana pode começar tensa no lar e essa tendência será ainda mais forte para quem tem algum tipo de sociedade com parentes. A Lua arranja confusão com Mercúrio durante a madrugada e essa trombada astral pode respingar no convívio doméstico no início do dia ou ao tratar de algum interesse que envolva pessoas próximas. Não será nada fácil dialogar e chegar a um acordo, então, respire fundo e tenha paciência. A Lua também se estranha com Júpiter e Plutão, aconselhando a controlar seu lado mandão e inflexível: ouça o que os outros têm a dizer e exercite a sua empatia. No trabalho, seu pique será invejável e você pode dar conta dos compromissos numa boa. Saúde em dia, mas não abuse nem relaxe nos cuidados de prevenção. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chance com você e há chance de rolar um clima com colega à noite. A dois, evite discutir por problemas de casa ou que dizem respeito à família.





Aquário - 21/01 a 19/02





É bom você ter cuidado com as palavras, pois pode enfrentar instabilidades e mal-entendidos hoje. O recado é da Lua ariana, que atiça seu lado reativo e deixa seu jeito mais esquentadinho. No trabalho, a recomendação é dobrar a tolerância e mostrar que sabe ter jogo de cintura em situações de estresse ou pressão. Sinceridade na medida certa tudo bem, mas se passar dos limites, pode te render problemas. Certifique-se de que explicou bem o queria, mesmo que precise repetir várias vezes, com toda calma do universo. Fique longe de fofocas e use a criatividade para escapar de qualquer saia justa. A tensão da Lua com Júpiter e Plutão pode sinalizar aborrecimentos inesperados e conflitos. Em compensação, o Sol troca likes com a Lua à noite e promete sucesso absoluto nas paqueras. Na relação a dois, a fase será repleta de carinho e romantismo com o mozão. Use e abuse do seu charme e da sua simpatia.



Peixes - 20/02 a 20/03





Você vai se preocupar mais com dinheiro e deve redobrar a cautela para não meter os pés pelas mãos. A Lua circula em sua Casa das Posses e forma aspectos tensos no céu, pedindo atenção extra com os seus recursos materiais. Evite fazer apostas e empréstimos, pois pode se complicar. Em ângulo negativo com Júpiter e Plutão, a Lua ariana alerta que há risco de entrar numa fria ou acabar atraindo preju. Pense duas vezes antes de dar ouvidos para certas pessoas que se dizem amigas, mas nunca te deram provas de lealdade. Por outro lado, o momento pode ser produtivo para bolar estratégias e analisar opções de coisas lucrativas que possa fazer em casa. Nas paqueras, é hora de puxar papo e deixar claro que quer segurança, mas sem exagerar nas exigências. Cuidado com as cobranças também no romance. Amor tem que ter diálogo e confiança.