HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (1º)

Áries - 21/03 a 20/04





Junho começa com ótimas notícias das estrelas - não, não é festa junina, minha consagrada! É a força do elemento que Ar vai comandar o astral. Sol, Lua e Vênus fecham na parceria e mandam um belo impulso para seus interesses neste início de semana, realçando seu poder de comunicação, sua simpatia e habilidade para argumentar – hoje você vai convencer as pessoas sem fazer o menor esforço. A segundona será perfeita sem defeitos para investir na cooperação e na troca de ideias no serviço e nas relações em geral, por isso, procure se unir aos colegas e trabalhar em equipe para atingir logo os seus objetivos, mesmo que seja de forma remota por enquanto. Sucesso garantido em parcerias e sociedades. A vida amorosa também recebe ótimos estímulos, especialmente para quem já vive uma relação estável ou quer falar em compromisso firme com o par. Se quer iniciar um namoro, é a hora certa para abrir seu coração.





Touro - 21/04 a 20/05





Um novo mês vem chegando com ótimas vibrações para a sua saúde e a promessa vem da Lua, que hoje se movimenta em sua Casa 6, garantindo mais vitalidade física e mental para o seu signo. Além de elevar seu bem-estar, a Lua também forma aspectos maravilhosos com o Sol e Vênus, favorecendo seus interesses profissionais e financeiros. Você vai contar com muita disposição para defender o que idealiza e há boas chances de incrementar seus recursos, seja a custa do seu desempenho, seja por meio das boas ideias que poderá ter hoje. Fique de olho nas oportunidades para se destacar e reforçar os seus ganhos. Vale até arranjar um segundo emprego, desde que não assuma tarefas demais para se sobrecarregar, ok? No amor, romance com colega recebe um belo incentivo das estrelas. Vida a dois repleta de carinho e estabilidade. Você e seu love vão ficar mais unidos com um ajudando o outro.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se depender de entusiasmo e criatividade, seus projetos têm tudo para deslanchar nesta semana. O Sol continua brilhando em seu signo e destaca os pontos fortes geminianos e tudo o que você fizer, então, defina metas e você que lute. Vênus também segue em sua companhia e, assim como o Sol, hoje troca excelentes energias com a Lua. Como ela está despejando estímulos poderosos em seu paraíso astral, a sorte vai soprar em sua direção! Os humilhados serão exaltados e o período pode trazer mais facilidades, alegrias e conquistas para sua vida. Se gosta de arriscar seus palpites de vez em quando, anote suas apostas para jogos e sorteios. Na paixão, nada deve atrapalhar sua felicidade. Esbanjando charme, você vai arrasar nas paqueras e pode atrair o crush que deseja em poucos encontros, mesmo que sejam online. Há chance de iniciar um namoro ou deixar a relação amorosa mais leve e prazerosa.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, trago um spoiler daqueles pra glorificar de pé: hoje pode ser mais fácil enfrentar e resolver um problema doméstico ou de família. Os astros estão de bom humor e mandam excelentes vibes para o seu Horóscopo. A Lua segue em sua Casa 4 e faz aspectos fluentes com o Sol e Vênus, convidando seu signo a dar mais valor ao seu canto, seu espaço e seus parentes. Conversar com quem torce por você e por sua felicidade vai te fazer um bem enorme e pode até clarear algumas coisas que vinham te incomodando intimamente. No emprego, confie no poder da sua intuição e em sua experiência para conquistar a estabilidade que tanto deseja. As tarefas vão render mais se puder trabalhar num lugar tranquilo, ainda mais em casa. Hoje seu lar será seu porto seguro e seu território sagrado. Nos assuntos do coração, há chance de se envolver com uma pessoa comprometida ou cheia de segredos. Avalie bem o que quer para a sua vida, pois pode dar ruim! Na relação a dois, valorize a privacidade e compartilhe seus sonhos com quem ama.





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, para a sua alegria, graças às influências do céu, você vai iniciar a semana com mil ideias criativas e inovadoras. Sol e Vênus, que seguem brilhando em sua Casa das Amizades e Realizações, iluminam seus planos, ideais e esperanças. Para melhorar, esses astros ainda formam ângulo harmonioso com a Lua e garantem que o mês vai começar muito positivo para seus contatos, sejam no âmbito profissional ou pessoal. Eu ouvi um amém? Esbanjando simpatia e bom papo, você terá muita facilidade para se expressar, argumentar e convencer os outros. Procure participar mais das conversas e decisões no trabalho, mesmo que sejam por e-mail ou videoconferência. Hoje você pode fazer parcerias e acordos muito vantajosos. Ótima popularidade com amigos e também nas paqueras. Encontros online e troca de mensagens devem esquentar a paixão e o lance com o crush. Na união, fase de muito diálogo e companheirismo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Os astros inauguram o novo mês com excelentes notícias para o seu signo e o maior incentivo vem da Lua, que se despediu do seu signo ontem, mas hoje irradia ótimas energias em sua Casa da Fortuna. Ela fecha na parceria com o Sol e com Vênus, que atravessam o Meio-Céu do seu Horóscopo, anunciando um início de semana com francas promessas de prosperidade. Você vai sentir um desejo ainda maior de ganhar dinheiro e melhorar de vida. Tanta ambição incentivará você a mergulhar em suas metas e batalhar com toda determinação pelo que quer, sobretudo no campo profissional. A fase é de realizações e conquistas: defina seus objetivos e você que lute por eles com confiança. Com seu estilo caprichoso e bom gosto, vai arrasar no visual e na paquera: encantará o crush. Na união, você e seu bem podem conseguir algo muito desejado: lutem juntos.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua dá um rolê livre, leve e solta em seu signo, enviando poderosas vibes para o seu signo neste começo de mês. Ela também vai formar aspecto com total de zero defeitos com o Sol e com Vênus, iluminando suas potencialidades e seu desejo de abrir novos caminhos em sua vida. O período será muito benéfico para se dedicar aos estudos, começar cursos online, entrar em contato com pessoas e assuntos que podem enriquecer seus conhecimentos. Você vai sentir mais disposição para sair da sua zona de conforto, ter novas experiências e ampliar sua visão de mundo. No trabalho, investir em palestras, treinamentos e conversar com gente bem informada te ajudarão a crescer e progredir. No amor, o coração pode bater mais forte por um crush com quem tenha afinidades para se relacionar. Se já achou seu bem, aguarde momentos de muita sintonia e compreensão.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Os astros vão deixar seu comportamento mais emotivo e intuitivo neste início de semana. A Lua dá um rolê em sua Casa 12 e entra em conexão com o Sol e Vênus, despertando seus instintos e sua vontade de mergulhar em assuntos que envolvam mistérios, pesquisas, descobertas e investigações. Sua curiosidade e seu poder de concentração serão fortes estímulos para aprender coisas diferentes ou então colocar deveres em ordem, se tem coisas pendentes para concluir. Nos relacionamentos em geral, confie no se sexto sentido, seja para avaliar quem tem boas intenções, seja para desviar de armadilhas e de gente falsiane - mas cuidado para não pagar de louca! Você também terá perspicácia para encarar de uma vez um problema e cortar o mal pela raiz. No amor, seu lado sensual virá à tona e vai atrair muitos crushs. Talvez prefira manter um romance em segredo, ainda mais se for uma relação proibida. A dois, desejos ardentes e muita sedução.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Junho começa com um balde de boas energias e quem oferece é a Lua, que está toda rolezeira em Libra e forma excelentes aspectos com Vênus e com o Sol em sua Casa 7. A presença de astros em signos do elemento Ar alimenta seu lado criativo, sociável e dá mais malemolência para você lidar com as pessoas. Colocar seus projetos e ideais em prática será mais fácil se puder contar com o apoio alheio. O momento é oportuno para formar alianças e estimular a cooperação no trabalho: some forças com os colegas pelos objetivos em comum. Fase de bom entrosamento, comunhão de interesses e muito sucesso para parcerias e sociedades. Na paixão, uma amizade agradável pode se transformar em romance e as estrelas darão todo apoio. É pra glorificar de pé! Na vida a dois, a sintonia e a cumplicidade serão invejáveis. Clima de união, romantismo e integração com sua cara-metade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua libriana troca likes com o Sol e com Vênus, anunciando um período muito produtivo para o seu signo. Junho chega com as melhores vibrações astrais e você tem mais é que aproveitar para subir mais um degrau em direção aos seus sonhos e defender o que ambiciona. Vai começar a semana com disposição em dobro para o trabalho, sobretudo se perceber alguma oportunidade de conquistar melhorias ou reconhecimento. Você não medirá esforços para ganhar a atenção e a confiança dos seus chefes. Se está sem serviço, o momento é oportuno para arranjar um bico para fazer em sua casa. Os astros também realçam sua vaidade e seu lado zeloso: período indicado para cuidar da beleza e da saúde. Na paixão, pode pintar um clima com colega ou alguém que tem vínculo com o seu trabalho. Na vida a dois, você e o par estarão mais prestativos e focados no que a relação precisa. Vocês que lutem juntos por algo importante.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, a Lua traiu a Joelma, do Calypso, mas não vai trair você! Junho começa com ótimas promessas da Lua, do Sol e de Vênus, que estão dando um rolê em signos regidos pelo Ar, mesmo elemento que o seu, fortalecendo suas esperanças e suas principais qualidades. Essa parceria perfeita traz um sopro de leveza, criatividade e renovação para o seu astral, deixando seu estilo inventivo, antenado e sociável em alta. Você vai mostrar muita empolgação e interesse em suas atividades, inclusive no trabalho. Terá grande facilidade para se concentrar nas tarefas e para aprender coisas novas. Também tem tudo para surpreender com ideias rápidas e criativas na hora de resolver os problemas. Pode fazer amizades já nas primeiras conversas e ampliar sua lista de seguidores nas redes sociais. Com o seu paraíso astral abastecido de boas vibes, a vida amorosa deve ser palco de fortes emoções e sucesso. Use e abuse do seu charme para conquistar um crush ou encantar sua alma gêmea, se tem um par.



Peixes - 20/02 a 20/03





Peixes, o mês e a semana começam recheados de boas vibes e os astros vão conspirar a seu favor. Você é privilegiada, sim, minha consagrada. Pra começo de conversa, a Lua fica toda amorzinho com o Sol e Vênus, que seguem iluminando a Casa 4 em seu Horóscopo. Em outras palavras, seu lar e sua família serão seus abrigos, amparos e fonte de alegrias nesta segunda. Planos de mudar algo em casa, fazer arrumações em seu cantinho ou então começar uma nova atividade profissional recebem boas vibrações hoje. No grupo da família, teremos um total de zero tretas no WhatsApp! A segunda será um bom dia para deixar de lado os ressentimentos, resolver perrengues e se entender numa boa com parentes. Interesses financeiros com ente querido estarão favorecidos. No campo sentimental, há boas chances de superar de vez uma experiência dolorosa e se acertar com um ex-amor: converse. A dois, aposte em um programa romântico e tranquilo. O clima vai esquentar nos momentos de intimidade.