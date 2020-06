Homem é preso suspeito de abusar de criança de 4 anos em MS

A pena para o crime de estupro de vulnerável varia de 8 a 15 anos de prisão.

Homem é preso suspeito de abusar de criança de 4 anos, em Três Lagoas (MS) ©Polícia Civil/Divulgação Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (4) suspeito de abusar de uma criança de 4 anos, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas, a 325 km de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha acionou a polícia após flagrar o crime em um terreno baldio.





Conforme a ocorrência, policiais realizaram rondas na região e encontraram o suspeito minutos depois do ocorrido.





Segundo as investigações, o homem teria levado seu sobrinho-neto até o terreno, afirmando que iriam pegar madeira para acender uma fogueira, quando então passou a abusar da criança.





A Polícia Civil informou que a avó do menor e esposa do suspeito, confirmou que os dois saíram de casa sozinhos na manhã desta quinta-feira, e que ambos voltaram depois de aproximadamente dez minutos.





Conforme a polícia, o homem negou ter estuprado a criança, mas confirmou que quando foi visto pela testemunha estava com as calças abertas, alegando que o zíper estaria quebrado, e que por isso sua calça teria caído sozinha.





Ainda de acordo com a polícia, a testemunha apresentou um vídeo com a gravação do crime e cedeu este para a equipe de investigação. No material, confirma-se as suspeitas da prática do crime.





O suspeito foi preso e aguarda a decisão da Justiça. A pena para o crime de estupro de vulnerável varia de 8 a 15 anos de prisão.