Governo do Estado escolhe empresa para obra de R$ 13,6 milhões na rodovia MS-223

Empresa fará a pavimentação de 9 quilômetros de trecho próximo a cidade de Coxim

Trecho em obras da rodovia MS-223 ©DIVULGAÇÃO

Após licitação, a empresa Sollis Terraplanagem foi a escolhida para fazer a pavimentação asfáltica de 9 km na rodovia MS-223, que fica próxima ao município de Coxim, região norte do Estado. A obra terá um investimento de R$ 13,6 milhões do governo estadual.





A pavimentação na MS-223 irá passar por trecho da rodovia BR-239, entre os distritos de Jauru e Silviolândia, que fazem parte da cidade de Coxim, que fica a 260 km de Campo Grande, na região norte do Estado. Os recursos para realização do projeto vieram do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de MS).





Ainda está previsto neste projeto a restauração (rodovia) de 600 metros. O contrato para realização da obra foi publicado hoje (17), no Diário Oficial do Estado. Depois que for expedida a “ordem de serviço”, para iniciar os trabalhos no local, a empresa escolhida terá um prazo de 8 meses para entregar o projeto concluído.





Outras frentes – A rodovia MS-223 também tem outras frentes de obras, entre elas a pavimentação que liga as cidades de Figueirão a Costa Rica, que recebeu obras de pavimentação, terraplanagem e drenagem, com o objetivo de substituir a estrada de terra no local e assim dar mais segurança para os motoristas que passam pelo local.





Neste trecho ainda se busca ampliar a malha viária pavimentada, para abrir uma nova opção de escoamento da produção regional, em relação a produtos como milho, cana-de-açúcar, grãos, algodão e atividade de pecuária.





No começo do ano este trecho já tinha 60% das obras concluídas, com previsão de ser entregue em agosto deste ano. Outro ponto , no sentido oposto (rodovia), tem expectativa de terminar em janeiro de 2021. O governo estadual esperar levar infraestrutura adequada para rodovia, com a intenção de abrir uma nova fronteira agropecuária.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS