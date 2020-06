Giro do Esporte ganha novo horário na programação da TVE Cultura

Apresentadora Eva Regina©DIVULGAÇÃO

No ar desde agosto de 2011 na telinha da TVE Cultura de Mato Grosso do Sul, o programa Giro do Esporte ganhou novo horário desde o início desta semana na programação da TVE Cultura de Mato Grosso do Sul. A atração que ia ao ar diariamente às 11h, agora entra mais cedo, às 10h30, por conta do Jornal da Tarde da TV Cultura, que está sendo exibido mais cedo, às 11h, horário do MS.





O programa, que tem sido o destaque do esporte nos últimos anos, desde março, quando começou o distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, manteve as edições diárias com a equipe trabalhando em casa.





Com reportagens, vídeos dos telespectadores e entrevistas via vídeo, o programa tem chamado a atenção pelo conteúdo atrativo e informativo. De acordo com o diretor Cezar Roriz, a ideia é seguir com o compromisso de levar as informações do esporte ao telespectador mesmo sem eventos e assuntos não faltam, sempre com a interação do público de casa. “Ficamos apreensivos no começo, sem saber como seria a reação do público com o programa saindo do estúdio e sendo gravado na casa da apresentadora, mas para a nossa surpresa, o telespectador aprovou a ideia e participa com a gente com gravações caseiras e sugestões de pautas”, revela Roriz.





Na última semana, a apresentadora, a jornalista Eva Regina entrevistou o atleta número 1 no beach tennis mundial, o italiano, Alessandro Calbucci. Essa semana, um dos entrevistados foi o locutor esportivo Reinaldo Costa, que, direto de São Paulo, falou sobre o futebol e o momento atual do esporte. Personalidades do esporte regional , nacional e internacional estão na lista da produção do programa.





O Giro do Esporte vai ao de segunda a sexta-feira na TVE Cultura de Mato Grosso do Sul e pode ser acompanhado pelo canal 4.1 da tv aberta em Campo Grande, 13.1 em Dourados, canal 304-1 da Sky, 404 da Claro TV, 513 da Vivo, www.tvecultura.ms.gov.br ou ainda www.portaldaeducativa.ms.gov.br . A produção é de Daniela Lima, reportagens de Julia Torrecilha, Ricardo Paredes e edição de Roque Martins.