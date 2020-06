Frente fria se aproxima de MS e traz tempo nublado com pancadas de chuva nesta quinta-feira (25)

A temperatura máxima no Estado será de 33ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

Uma frente fria que se aproxima do Oeste de Mato Grosso do Sul (nas regiões de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Corumbá) deixa o tempo nublado nesta quinta-feira (25) com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul de MS (nas cidades de Dourados, Coronel Sapucaia, Bela Vista e Maracaju). Nas demais áreas, o dia será de sol com poucas nuvens. A temperatura máxima no Estado será de 33ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande, o dia será parcialmente nublado com pancada de chuva isolada, temperatura máxima de 29ºC e umidade relativa do ar entre 60% e 40%. Em Dourados, Rio Brilhante e Coronel Sapucaia, as máximas serão de 25ºC, em Selvíria, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Porto Murtinho, Ladário e Aquidauana 32ºC, em Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia 33ºC. O instituto emitiu alerta de vendaval em 58 municípios.





Amanhã, a frente fria atravessa o Estado e o tempo permanece nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No sábado (27), a frente começa a se deslocar para o leste afastando-se de MS. As chuvas não devem atingir o extremo norte (Sonora, Pedro Gomes, Figueirão).





As temperaturas caem e a nebulosidade diminui sensivelmente e as temperaturas começam a cair no decorrer do dia, principalmente a partir da tarde com a chegada da massa de ar frio que segue após a passagem da frente fria no sul (nas regiões de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, Douradina e Juti).