Flayslane exibe nariz arrebitado após cirurgia e fãs comentam: "Parece outra pessoa"

Ex-BBB passou por uma rinoplastia agora na quarentena para mudar o formato do nariz

Flayslane exibiu o nariz arrebitado após a rinoplastia. A ex-BBB compartilhou o clique no Instagram com a legenda "hora dourada" e ganhou muitos elogios. "Que gata", comentou um. "Ficou linda", elogiou outro.





Teve também quem não curtiu tanto a transformação. "Parece outra pessoa", alfinetou um. "Quase não reconheço", explicou outro. "Nariz do Michael Jackson", criticou outro.





Recentemente, a paraibana explicou que o procedimento foi realizado para melhorar a sua performance como cantora.





"Esses dias fiquei sumida. Fiz uma rinoplastia. Fiz uma cirurgia. Dentro do Big Brother descobri que tinha uma carnezinha esponjosa no nariz, e que isso me atrapalhava um pouco para cantar", começou ela.





A ex-BBB admitiu, também, que a vontade de fazer um procedimento no nariz não era exatamente nova. "Fora isso, eu ainda tinha muita vontade de fazer rinoplastia, há tempos. Quando encontrei o médico que vi que era o melhor para mim, quando vi que não ia me colocar em risco e não ia colocar ninguém em risco, eu decidi fazer logo. Enquanto estou parada. Porque assim, quando voltarem os trabalhos eu não precisarei parar fazer isso. Eu ia ter que fazer isso devido a essa carnezinha que me atrapalhava na profissão de cantora", explicou.