Estado libera recursos para conclusão de 150 casas de famílias da antiga Cidade de Deus

©CHICO RIBEIRO

Convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande, nesta terça-feira (9/6), liberou recursos para a conclusão de 150 casas de famílias da antiga Cidade de Deus. Com investimento global de R$ 7,8 milhões, as moradias serão instaladas no Jardim Canguru (52 unidades) e no Loteamento José Teruel (98).





A parceria entre os entes federativos garantiu R$ 2,5 milhões do Estado e R$ 5,3 milhões do município para a retomada das obras, que foram iniciadas e não finalizadas pelos moradores. A conclusão das unidades habitacionais pertence ao “Projeto de Substituição de Moradia Precária”, o mesmo que já entregou 100 casas no bairro Bom Retiro – outras 36 estão em construção.





Pensado para reunir mão de obra dos próprios beneficiados, o projeto foi alterado na etapa do Jardim Canguru do Loteamento José Teruel. Sai o regime de mutirão, coordenado pela prefeitura, e entra a contratação de empresa por meio de licitação, sendo que a vencedora terá que empregar mão de obra dos próprios moradores da antiga Cidade de Deus.





A expectativa é de as obras sejam iniciadas entre quatro e cinco meses – prazo para licitação e homologação do contrato com a empresa seleciona.





Assinaram o convênio o governador Reinaldo Azambuja, a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, e o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários de Campo Grande (Amhasf), Eneas José de Carvalho.