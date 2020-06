Encontro fortalece integração entre Brasil x Paraguai, diz Carlos Roboton

No último sábado 13 de junho Carlos Roboton esteve com o Senador Nelsinho Trad em Campo Grande para discutirem pontos relevantes que foi levantado em uma live onde se estabeleceu uma forte parceria entre Brasil e Paraguai





O encontro foi realizado, via Webinar, com o tema: Painel Desafios e Oportunidades Regionais de Integração Produtiva. Neste evento, que contou com a articulação ativa de Carlos Roboton e realizado em parceria com a Câmara de Comércio Paraguai Brasil, importantes agentes, como o Senador, discutiram sobre as reais possibilidades de integração.





Ainda, deste encontro entre Carlos e o Senador, o tema empregabilidade e o primeiro emprego para os jovens foi pautado como prioridade em todos os sentidos.





Segundo Carlos Roboton, através de encontros assim que nascem ideias, projetos e colaboração de pessoas engajadas com a população e atentas à realidade que exige compromisso constante.





