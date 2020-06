Encontrado no Paraguai corpo de fazendeiro brasileiro sumido há 5 dias

Corpo de Israel Tomaz da Silva foi encontrado nesta tarde na colônia Sapucai, perto de Yby Yaú, no departamento de Concepción

Local onde corpo de fazendeiro brasileiro foi encontrado nesta sexta-feira, no Paraguai ©Última Hora Foi encontrado na tarde desta sexta-feira (5) o corpo do fazendeiro brasileiro Israel Tomaz da Silva, 71. Ele morava em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande e estava desaparecido desde domingo (31)





O corpo foi localizado no matagal nos fundos de uma olaria na colônia Sapucai, perto de Yby Yaú, povoado localizado a cem quilômetros de Ponta Porã, no departamento de Concepción. A caminhonete Toyota Hilux do brasileiro tinha sido localizada ontem na mesma região.





Policiais que faziam as buscas encontraram primeiro o chapéu do fazendeiro e cordas que estariam na caminhonete. O corpo estava escondido por sucatas de eletrodomésticos jogadas no meio do mato. O comissário Feliciano Martínez informou ao jornal Última Hora que ainda aguardava a chegada de peritos para saber a causa da morte.





O principal suspeito do crime é um peão da fazenda de Israel, identificado como César Lopes, 30. A Hilux do fazendeiro foi encontrada na casa de Lídia Britez Espinoza, cunhada de César.





Ela contou aos policiais que o cunhado pediu para deixar a caminhonete no pátio da casa e não voltou mais ao local. A mulher de César, Antonia Brítez Espinoza, 24, foi detida por ordem do Ministério Público do Paraguai por suspeita de envolvimento no crime.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS