Empresa Eldorado Brasil doa 600 cestas básicas e 24 mil máscaras de tecido para Bataguassu em enfrentamento a pandemia

A Eldorado Brasil Celulose destinou 600 cestas básicas e 24 mil máscaras de tecido para Bataguassu em apoio as ações de enfrentamento a pandemia da Covid-19. Parte das doações já foram entregues pela empresa.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), os donativos estão sendo distribuídos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, levando em consideração um levantamento socieconômico feito pelos profissionais da pasta, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade social.





As cestas são compostas por arroz, feijão, extrato de tomate, óleo, café, farinha de mandioca, farinha de trigo, macarrão, fubá e açúcar.





Caravina agradeceu a parceria da empresa pela destinação dos produtos. "A parceria de grandes empresas como a Eldorado Brasil fortalece ainda mais a nossa luta em combate ao Novo Coronavírus (Covid-19). As doações contribuem para melhorar o atendimento e proteção da população. Muito obrigado".





O prefeito relembra que desde o mês de março, a administração municipal está atendendo os munícipes mais necessitados com recursos essenciais como alimentação com a distribuição de cestas básicas. Máscaras faciais adquiridas pelo município também foram distribuídas em um trabalho de conscientização sobre a importância do uso de item devido a pandemia, atendendo famílias em vulnerabilidade social cadastradas nos órgãos assistenciais do município (Bataguassu e Distrito de Nova Porto XV) além de consumidores na área comercial do município.





O gestor disse que as 24 mil máscaras ainda não foram encaminhadas pela empresa Eldorado e que assim que chegarem, serão distribuídas para a população.





APOIO





Segundo o presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, essa é a terceira fase de apoio a municípios do País em locais em que há base de operações da empresa. "Depois de investir na prevenção contra o coronavírus dentro da empresa e nas comunidades, agora entramos na fase social do enfrentamento à Covid-19, contribuindo para que a população mais vulnerável supere as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia e também possa se proteger", explica Ramos Filho.





Um total de 15 municípios, sendo 14 ao redor das operações industrial e florestal e Santos, onde a companhia possui um terminal portuário para a exportação de celulose foram beneficiados com a iniciativa. Somadas, essas cidades têm mais de 800 mil habitantes.