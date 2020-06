EMPREGOS| Semana começa com 447 vagas na Funtrab para o MS

Em Sidrolândia são 134 vagas de emprego nesta segunda-feira (22)

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 569 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (23). Do total são 134 oportunidades para Sidrolândia e os atendimentos nas unidades da agência começam às 7h30.





No quadro geral, as cidades com mais vagas são Sidrolândia (134), Três Lagoas (46), Itaquiraí (42), Rio Verde de Mato Grosso (37), Dourados (30), São Gabriel do Oeste (24), Bataguassu (20).





Das vagas que se destacam são 93 em Sidrolândia para desossador, 40 em Itaquiraí para auxiliar de linha de produção e 30 em Rio Verde de Mato Grosso para abatedor.





Também há oportunidades em Ponta Porã (18), Batayporã (16), Aquidauana (13), Corumbá (11), Jardim (9), Nova Andradina (8) e Rio Brilhante (6).





As cidades de Maracaju, Naviraí e Ivinhema tem cinco vagas cada, Cassilândia, Caarapó e Coxim três, Cassilândia duas, Guia Lopes da Laguna e Nova Alvorada do Sul uma oportunidade em cada.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, das respectivas cidades, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho