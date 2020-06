EMPREGOS| Funtrab oferece 93 vagas nesta segunda-feira (1º) para Campo Grande

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta segunda-feira (1º) 93 vagas de emprego em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Também há oportunidades para candidatos com deficiência.





As ofertas são para ajudante de serralheiro, assistente de vendas, atendente funerário, auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de faturamento, bordador à máquina, capataz, classificador de madeira, confeiteiro, costureira de máquinas, desenhista projetista mecânico, eletricista de instalações de prédios, eletricista de instalações de veículos automotores, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico os serviços gerais e empregado doméstico. Veja aqui todas as vagas oferecidas nesta segunda-feira.





Serviço





A agência de emprego fica na Rua 13 de Maio, nº 2773, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.