EMPREGOS| Funtrab oferece 115 vagas para Campo Grande nesta quarta-feira (10)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo 115 vagas de trabalho nesta quarta-feira (10) para Campo Grande.





Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, levando o RG, a CPF e a carteira de trabalho, à rua 13 de maio, 2.773, das 7h30 às 17h30.





A entidade ressalta, entretanto, que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.





Veja abaixo a listagem das vagas oferecidas nesta quarta-feira. As vagas identificadas com a sigla PcD são exclusivas para pessoas com deficiência. Confira as vagas:



Abatedor 4

Açougueiro 1

Açougueiro 1

Açougueiro 2

Agenciador de propaganda 1

Ajudante de serralheiro 1

Alinhador de pneus 1

Assistente administrativo (PcD) 1

Atendente de balcão 6

Atendente de balcão de café 1

Atendente funerário 1

Auxiliar administrativo (PcD) 6

Auxiliar administrativo (PcD) 1

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de limpeza (PcD) 5

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de pizzaiolo 1

Auxiliar técnico de refrigeração 1

Auxiliar técnico eletrônico 1

Azulejista 1

Capataz (criação de gado bovino) 1

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 5

Chapista de lanchonete 1

Classificador de madeira 2

Comprador 1

Confeiteiro 1

Confeiteiro 1

Costureira de máquinas industriais 5

Eletricista de instalações industriais 1

Eletricista de manutenção industrial 1

Eletromecânico de manutenção de elevadores 1

Encarregado de padaria 1

Gerente de vendas 1

Marceneiro 1

Marceneiro 1

Marceneiro 1

Mecânico 1

Mecânico de automóveis e caminhões 1

Mecânico de automóveis e caminhões 1

Mecânico de automóvel 1

Mecânico de automóvel 1

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração 1

Mecânico de manutenção de motocicletas 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 1

Mecânico eletricista de automóveis 1

Montador de móveis e artefatos de madeira 1

Motorista carreteiro (PcD) 4

Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações 1

Operador de empilhadeira 2

Operador de máquinas fixas, em geral 2

Operador de pá carregadeira 1

Padeiro 1

Pedreiro 1

Pintor de obras 5

Professor prático no ensino profissionalizante 1

Repositor - em supermercados (PcD) 3

Serralheiro 1

Serralheiro montador 1

Tapeceiro de autos 1

Técnico de contabilidade 1

Técnico em nutrição e dietética 1

Técnico mecânico na montagem de máquinas, sistemas e instrumentos 1

Torneiro mecânico 1

Trabalhador rural 1

Vendedor de serviços 4

Vendedor interno 2

Vendedor pracista 2

Vendedor pracista 5