EMPREGOS| Exército abre 41 vagas para nível superior, com salários iniciais de R$ 8,2 mil

Vagas são para todo o Brasil e curso é feito na Bahia

A Escola de Formação Complementar (EsFCEx) e a Escola de Saúde (EsSEx), do Exército Brasileiro, lançaram edital de abertura de um novo concurso público, com inscrições até 5 de agosto . O objetivo é admissão no curso de formação de oficiais do quadro complementar e a formação de capelães militares 2021.





O concurso é executado pela banca examinadora da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) e reserva 20% das vagas a candidatos negros. As 41 chances são de nível superior para as áreas de administração (3), ciências contábeis (2), direito (3), estatística (2), informática (3), biologia (2), espanhol (2), física (2), geografia (2), história (2), inglês (2), matemática (1), português (1)química (2), pedagogia (1), psicologia (1), enfermagem (5), veterinária (2), padre católico (2) e pastor evangélico (1).





Para participar homens devem ter altura mínima de 1,60m e mulheres de 1,55m. Candidatos a capelão devem ter idade de, no mínimo, 30 anos e, no máximo, 40 anos de idade, completados até a data do término do curso (26 de novembro de 2021).





Depois de passarem pelo processo seletivo, os classificados são remunerados como primeiro-tenente, com inicial de R$ 8,2 mil, com adicionais que podem chegar a compor o salário em R$ 11,1 mil.





As inscrições poderão ser feitas de 17 de junho a 5 de agosto pelo site www.vunesp.com.br/EFCE2001 . A taxa custa R$ 120.