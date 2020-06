EMPREGOS| Concursos públicos estão com 5 seleções abertas no Estado para vários cargos

As remunerações iniciais podem chegar a R$ 18,5 mil, dependendo da função desejada





Concursos públicos estão com 784 vagas abertas no Estado para 5 seleções. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 18,5 mil, dependendo da função desejada. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Veja, abaixo, todas as oportunidades.





Depen





Terminam no dia 5 de junho as inscrições do concurso público do Depen (Departamento Penitenciário Nacional) com oferta de 309 vagas imediatas para os cargos de agente federal de execução penal (nível médio) e especialista federal em assistência à execução penal (nível superior). A remuneração pode chegar a R$ 6,030,23.





As inscrições devem ser realizadas pelo site do Cebraspe, ao custo de R$ 120 (nível médio) e R$ 130 (nível superior). Os candidatos serão lotados em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho (RO), de acordo com o interesse e a necessidade da administração. (Veja o edital) .





Santa Rita do Pardo





As inscrições de concurso público da prefeitura de Santa Rita do Pardo preencher 70 vagas terminam no 7 de junho. As ofertas são para profissionais do ensino fundamental, médio e superior nas áreas exigidas. Os salários oferecidos variam de R$ 1.045,01 a R$ 9.973,90. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Cultura e Ensino). O valor da taxa a ser paga é de R$ 100 a R$ 120. O prazo de validade do certame será de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. (Veja o edital) .





Água Clara





Terminam no dia 25 de junho as inscrições de concurso público da Prefeitura de Água Clara para 362 vagas. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.104,31 a R$ 10.830,78. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, pelo site do IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa). O valor da taxa a ser paga é de R$ 40 a R$ 120. (Veja o edital) .





São Gabriel do Oeste





As inscrições de concurso público da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste para 43 vagas se encerram no dia 14 de junho. O salário oferecido varia de R$ 1.053,56 a R$ 18.536,94 por mês. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Fapec. O valor da taxa varia de R$ 90 a R$ 130. (Veja o edital) .





Processo seletivo - A Prefeitura de São Gabriel do Oeste também está com inscrições abertas de processo seletivo para profissional de nível superior. Esta seleção busca formar cadastro reserva no cargo de Técnico de Serviço Público na função de psicólogo, o qual deverá compor a equipe da Secretaria de Assistência Social e desempenhar atividades em carga horária de 40 horas semanais, com salário no valor de R$ 4.330,63 ao mês. As inscrições, que foram abertas no dia 26 de maio, podem ser realizadas até às 23h59 do dia 4 de junho, mediante envio de currículo, acompanhado da respectiva documentação referente a títulos, conforme modelo especificado no edital, para o endereço eletrônico: conselhos.sgo@hotmail.com.