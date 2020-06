EMPREGOS| Com salários de R$ 8,3 mil, concurso do Ministério da Justiça encerra inscrições nesta segunda-feira (29)

São 35 vagas para contratação temporária

Com 35 vagas e prazo de inscrição prorrogado, os candidatos interessados em participar do concurso do Ministério da Justiça têm até às 23h59 desta segunda-feira (29) para se inscrever. A contratação é temporária e os salários são de até R$ 8,3 mil.





As vagas são para os cargos de Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas), Cientista de Dados – Big Data (12) e Engenheiro de Dados – Big Data (10).





Para concorrer o candidato deve ter nível superior ou pós-graduação na área de Informática/Computação e experiência superior a cinco anos no ramo. Além disso, o aprovado deverá ter disponibilidade para atuar em Brasília, Distrito Federal.





Os aprovados vão atuar por 40 horas semanais e serão contratados sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), no quadro do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





A inscrição deve ser feita no site da banca e a taxa é de R$60.