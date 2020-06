Em parceria com Estado, Nioaque inicia ampliação da unidade mista de saúde

Com recursos estaduais e municipais, será executada uma reforma de 871,54 metros quadrados e construída uma área de 176,42 metros quadrados. O prazo para execução será de oito meses

©ILUSTRAÇÃO

O secretário estadual de Saúde Geraldo Resende e o secretário de Governo Eduardo Riedel participam na tarde desta terça-feira (30.06), junto com o prefeito Valdir Júnior, da assinatura da ordem de serviço da reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto, de Nioaque.





Nessas melhorias, o governo do Estado vai investir R$ 666.873,30 e o Município, mais R$ 35.098,51, totalizando R$ 701.971,89. O convênio foi assinado em abril entre o secretário Geraldo Resende, o prefeito de Nioaque Valdir Júnior e a secretária municipal de Saúde Sandra Maria Calonga, no gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES).





Com os recursos estaduais e municipais, será executada uma reforma de 871,54 metros quadrados e construída uma área de 176,42 metros quadrados. O prazo para execução será de oito meses. A reforma e ampliação da Unidade Mista é considerada uma medida imprescindível dentro da proposta de regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul.





“A unidade não consegue, hoje, absorver toda a demanda de saúde do Município, que é localizado a 180 quilômetros da capital Campo Grande. Por determinação do governador Reinaldo Azambuja estamos investindo em todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, salienta Geraldo Resende. “Nossa meta é propiciar saúde pública de melhor qualidade por meio de parcerias com os prefeitos, pois sabemos que é nos municípios que o cidadão vive e é onde ele precisa ser atendido”, conclui.





Para o prefeito Valdir Júnior, com a reforma e ampliação da unidade mista, os pacientes terão um atendimento de melhor qualidade, e os funcionários, condições de trabalho mais adequadas.





Obras





O projeto prevê, no prédio, obras de demolição e retirada da calçada existente e construção de nova calçada; retirada e troca de luminárias e do forro de PVC existentes na entrada do prédio; além da retirada e troca da fiação. Na área interna, haverá demolição, retirada e troca de pisos, luminárias, revestimentos, bancadas, instalações hidrossanitárias, elétricas e hidráulicas, bem como revisão em coberturas, calhas, rufos e outras providências.





As reformas vão melhorar as instalações de todos os setores do hospital, envolvendo laboratório, consultório, posto de enfermagem, observação infantil, observação masculina, sala de roupas limpas, sala de esterilização, lavanderia, lavanderia, sala de emergência, cozinha, sala de paramentação, sala de parto, copa, sala de utilidades, entre outras.