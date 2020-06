Em apenas uma semana, mais de 300 empresas aderem a consultorias em Bonito

Meta do Sebrae/MS é que 100% dos empresários façam as consultorias de biossegurança, para a retomada segura do turismo no município

Empresários de diversos segmentos estão se inscrevendo para consultoria

Os empresários de Bonito estão comprometidos em realizar adequações e seguir as normas da vigilância sanitária. Em apenas uma semana, mais de 300 empresas aderiram às consultorias de biossegurança gratuitas ofertadas no programa Bonito Seguro, que visa a retomada segura do turismo.





Para o gerente da Unidade Regional do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, a demanda mostra a preocupação dos pequenos negócios com a saúde e segurança dos turistas. “Tivemos inscrições de empresários de todos os segmentos do município, inclusive os que atendem indiretamente o turismo. Isso demonstra a maturidade do destino, é importante que eles mantenham isso, para que chegue à 100% do destino seguro”, disse.





A consultoria em Protocolos de Saúde e Segurança Covid-19 é gratuita e aborda a modificação dos processos de produção, prestação de serviço e atendimento na empresa, diante da pandemia de novo coronavírus. Ao concluir 100% das boas práticas de prevenção, o empresário recebe certificado e selo de certificação.





A orientação do Sebrae é que os empreendedores busquem se preparar o quanto antes, mesmo que o poder público prorrogue a reabertura da atividade turística no município, prevista para ocorrer em julho. "Somos a favor de uma retomada segura, o destino abrindo em julho ou em outro momento que o trade turístico achar recomendado”, finaliza o gerente Matheus Oliveira.





Saiba mais





O Sebrae/MS, em parceria com as entidades do Sistema S – Sesi/MS e Senac/MS –, juntamente à governança local do turismo de Bonito lançou em junho o programa Bonito Seguro, que engloba diversas ações para a retomada segura da atividade turística no município.





Para realizar as consultorias de biossegurança, os empresários interessados devem se inscrever no site bonitoseguro.ms.sebrae.com.br . A orientação é não deixar para a última hora. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.