ELEIÇÕES 2020| População está desgastada com o cenário político, afirma pré-candidato a vereador Fábio Rocha

Do Partido dos Republicanos, o pré-candidato a vereador em Campo Grande, Fábio Rocha afirmou, em entrevista ao programa “Bronca do Eli”, rádios Segredo e Diamante FM, nesta segunda-feira (8), que acredita em mudanças no cenário político da cidade e que a população tem se demonstrado cansada com muitos daqueles que estão em mandato e que isso deverá ser sentido nas urnas.





Administrador por formação e com sete anos atuantes no projeto social “Esquadrão da Juventude”, Fábio Rocha é um jovem candidato, 27 anos de idade, que busca uma cadeira no legislativo municipal pela segunda vez. “Não temos recursos, mas temos força de vontade, Vejo que vem acontecendo uma mudança política, um apelo das pessoas, e que a população está desgastada com aqueles que estão no mandato”.





Para Fábio Rocha, um dos caminhos viáveis é optar por nomes diferentes daqueles que já são velhos conhecidos dos eleitores. “Estou na minha segunda pré-campanha. Da última vez, consegui dois mil votos e fiquei com suplemente. A gente sabe da dificuldade que é fazer política sem muito recurso, mas, pela minha experiência, nos meus sete anos de caminhada, dentro do projeto social é que tive a oportunidade de vivenciar as diferentes realidades dos moradores de bairros da Capital e, seguir acreditando com a vontade de poder fazer a diferença”.





Dentro do “Esquadrão da Juventude” o jovem político vem atuando, inclusive, em frentes de apoio no combate aos problemas socioeconômicos gerados pela pandemia, Covid-19. “Nesses tempos tão difíceis a gente visitou diversas regiões de Campo Grande e posso dizer que 95% das casas que entramos os chefes de lares se encontram desempregados, maridos e esposas que estão desempregados, ao mesmo tempo, por conta dessa pandemia. Daí a importância de ações solidárias que possam auxiliar nessa fase que estamos passando”.





“Nosso projeto começou com cinco pessoas e, hoje, conta com 300 voluntários. Nunca contamos com recursos que não fossem os frutos de doações de pessoas, tudo pelo voluntariado. Já atendemos mais de dez mil famílias desde a criação do projeto até hoje”, lembrou.





Com conhecimento de campo, andando de bairro em bairro, em contato com a população, Fábio Rocha aproveitou para fazer um alerta. “A população tem de estar desperta, acordada, para ver quem os procuram e se isso não ocorre apenas no período eleitoral. Neste ano, há mais de oitenta projetos e, em 2016, foram mais de cem projetos sociais na Capital. Muitos candidatos criam um evento, tiram fotos e depois das eleições fica por isso mesmo. Então, observar os trabalhos, a solidez dos projetos e se há continuidade é essencial nessa busca por candidatos que tragam a tão esperada mudança política”.





Municipal – Na disputa eleitoral deste ano, o partido Republicanos também conta com Wilson Acosta como pré-candidato a prefeitura de Campo Grande. Ele que é administrador, natural da cidade de Jardim, tem 50 anos e assumiu a liderança da sigla no Estado em 2015.