ELEIÇÕES 2020| TSE adia 1° turno das eleições municipais para 15 de novembro

Ficou decidido após reunião em Brasília (DF) que as eleições municipais ocorrerão em novembro, devido à pandemia do novo coronavírus. Líderes partidários, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) e presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM), participaram da reunião.





Ficou então acordado que as eleições não serão mais em outubro e sim no dia 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, o primeiro turno e 29 de novembro, segundo turno, afirmou o senador Nelsinho Trad (PSD). Mesmo com reunião e aprovação dos líderes partidários e TSE, a mudança da data das eleições passará por votações na Câmara dos Deputados e Senado.





“Haverá necessidade de uma aprovação por parte do Congresso Nacional de uma Proposta de Emenda Constitucional, que nós devemos votar logo, logo”, disse o senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado, Nelsinho Trad.