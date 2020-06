Domingo será de sol com temperatura máxima de 32ºC em MS, prevê Inmet

Previsão do Inmet aponta para chuva somente na faixa centro-leste do Estado

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que o domingo (7) será de céu nublado a parcialmente nublado com os termômetros podendo chegar aos 32ºC em Mato Grosso do Sul.





Há possibilidade de chuva na região centro-leste do Estado. Nas demais áreas, o céu permanece de nublado a parcialmente nublado.





Em Campo Grande, o sol aparece entre nuvens com máxima prevista de 29ºC. A umidade relativa do ar pode atingir os 45%.





Em Dourados, região sul do Estado, e também em Três Lagoas, na região do Bolsão, o domingo será de sol com poucas nuvens e calor de até 30ºC. Em Corumbá, a previsão é de sol forte com máxima de 32ºC.