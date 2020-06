DIREITOS E PROTEÇÃO| Em “live”, MPT e Governo debatem exploração da mão-de-obra infantil em MS

As intervenções do poder público na proteção e no combate à exploração do trabalho infantil, além das medidas de assistência, estão no núcleo do debate que vai acontecer a partir das 18h (horário de Brasília) de hoje 23 de junho, pelo perfil @mpt_ms do Instagram. Esta é mais uma live programada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), de Mato Grosso do Sul.





O MPT, representado pela procuradora-chefe, Cândice Gabriela Arosio, vai debater o tema com a superintendente da Política de Assistência Social da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho no Mato Grosso do Sul (Sedhast), Salette Marinho de Sá, representando o governo estadual. As duas debatedoras estão na linha de frente das ações desenvolvidas pela rede de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e de combate à exploração da mão-de-obra infantil.





Natural de Passo Fundo (RS), Cândice Arosio é graduada e tem especialização em Direito do Trabalho pela Unicuritiba e em Processo do Trabalho pela Universidade Damásio de Jesus. No MPT desde 2010, é servidora lotada na Procuradoria do Trabalho de Dourados. Antes, foi juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo e está na chefia do MPT-MS desde o ano passado.





Por sua vez, a corumbaense Salette Marinho de Sá é graduada em Serviço Social pela extinta FUCMT (Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso), hoje a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). Mestre pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tem especialização em Extensão Universitária pela Universidade Federal de São João Del-Rei.





Na Sedhast desde 2017, Salete coordena a implementação da Política Estadual de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), integrando os núcleos de Proteção Social Básica e Especial, da Educação Permanente e Escola do Suas e do Programa Criança Feliz. Com larga experiência na área de Serviço Social, contribuiu para avanços nos seguintes temas: políticas públicas, família, criança e adolescente, violência doméstica, processos migratórios, educação superior e extensão universitária.





***