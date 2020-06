Devido à pandemia, agendamento para castração de felinos no CCZ permanece suspenso

O agendamento para castração de felinos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) continua suspenso em razão do decreto nº 14195, publicado no dia 18 de março, que declara situação de emergência no município de Campo Grande e define medidas de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).





Aqueles procedimentos que já estavam agendados antes do decreto começaram a retornar aos poucos, tendo uma média de 15 cirurgias por dia, mas a agenda para novas marcações permanece fechada.





O sistema para agendamento online do procedimento é aberto à população todo dia 20 de cada mês, porém desde março está suspenso e só deverá retornar quando a situação de emergência já tiver sido suspensa.





A coordenadora do CCZ, Juliana Resende, a medida é necessária considerando que o órgão recebe um fluxo grande de pessoas, o que provoca aglomerações e contatos com pessoas que podem estarf infectadas pelo vírus.





Tira dúvidas





O órgão criou um canal para tirar dúvidas sobre mitos e verdades na relação dos animais com o Covid-19. Através do telefone: (67) 2020-1794, a população poderá receber orientações de um médico veterinário sobre os cuidados necessários com a saúde do animal em tempos de pandemia. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, de 07h às 11h e de 13h às 17h.





Aos fins de semana e feriados a população poderá entrar em contato com o órgão através do número: (67) 2020-1792.