Deputado Lídio Lopes e Unale participam da doação de máscaras faciais no combate ao covid-19

O deputado estadual e vice presidente da Unale, Lidio Lopes (Patriota) participou da entrega de 5000 protetores faciais para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A solenidade de entrega das primeiras doações foi realizada na sede da Assomasul e seguindo todas as normas de distanciamento social.





Além de Campo Grande, todos os municípios de MS irão receber protetores faciais destinados aos profissionais de saúde que estão atuando no combate ao covid-19.





Ao todo serão produzidos cerca de 40 mil equipamentos de proteção, conhecida como máscara face Shields; a doação é uma iniciativa da CoronaVidas Hub MS/Dourados uma rede de solidariedade que contou com a parceria da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) e apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa de MS.





“A Unale e nós parlamentares estaduais unimos e decidimos contribuir com esse projeto para auxiliar as pessoas que estão combatendo diariamente essa pandemia que atingiu não só MS como o mundo todo”, Lidio Lopes.





Atualmente, os protetores faciais são considerados equipamentos de proteção individual (EPIs) importantes, particularmente para os profissionais de saúde da linha de frente no combate à COVID-19.





O uso do equipamento, associado as máscaras faciais, aumenta de forma significativa a eficiência da proteção biológica no que tange a infecção pelo Sars-CoV-2, o novo Coronavírus e consequentemente ampliam as condições de segurança no trabalho.