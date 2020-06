Deputado Evander destaca início das obras da sede própria da Defensoria Pública em Corumbá

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) destacou hoje, 23, em suas redes sociais a importância da obra de construção do prédio da Defensoria Pública Estadual em Corumbá. Com investimento na ordem de R$ 2,8 milhões, a Defensoria de Corumbá terá uma sede própria, em um espaço amplo e moderno. A obra está prevista para ser entregue em agosto de 2021.





O prédio onde a Defensoria está localizada atualmente não atende à demanda crescente de serviços junto à população, por isso a necessidade de se construir uma nova sede na rua Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Nossa Senhora de Fátima, que contará com 846,21 metros quadrados de área construída em dois pisos.

©DIVULGAÇÃO Em setembro do ano passado, o projeto arquitetônico da nova sede foi apresentado pelo defensor público-geral da Defensoria Pública de MS, Dr. Fábio Rogério Rombi da Silva, ao prefeito Marcelo Iunes e ao deputado Evander Vendramini. De lá para cá, todas as etapas estão sendo cumpridas para que a obra seja concluída na data prevista. “A nova sede vai beneficiar muito as populações de Corumbá e Ladário”, disse o defensor-geral durante essa mesma reunião.





Para o deputado Evander Vendramini, trata-se de um “sonho antigo e necessário” que está começando a se realizar. “Foi com muita alegria que recebi hoje a notícia de que as obras para a construção da sede própria da Defensoria Pública Estadual na minha querida Corumbá já começaram. Em nome de todos os corumbaenses, agradeço ao Dr. Fábio Rombi pelo carinho e atenção com a nossa gente”, apontou Evander.