Deputado Cabo Almi denuncia mortandade de peixes no Córrego Engano em Angélica

Em atendimento a solicitação de pescadores, representados por Maria Antônia Poliana, o deputado Cabo Almi (PT) apresentou requerimento na sessão virtual, para que seja feito em caráter de urgência e inadiável a fiscalização relativa à MORTANDADE DE PEIXES e a contaminação do solo e da água no Córrego Engano no município de Angélica, região sul de Mato Grosso do Sul. (O Córrego Engano é um afluente e que deságua no Rio Ivinhema).





A denúncia foi apresentada hoje pela presidente da Colônia dos Pescadores Artesanais e Profissionais Z10 de Fátima do Sul, Maria Antônia Poliana. Informações preliminares apontam que, supostamente, um caminhão carregado com (Ácido Clorídrico) perdeu parte da carga, no último dia 08/06/20, em uma estrada vicinal, no município de Angélica/MS, o referido produto químico foi parar dentro do córrego. Consta que o caminhão presta serviços para uma empresa da região.





O problema ambiental está causando muita preocupação dos representantes da CADEIA PRODUTIVA DA PESCA DE MS, especialmente, da Colônia de Pescadores Artesanais e Profissionais Z10 de Fátima do Sul.





Os requerimentos para a tomada de providências foram encaminhadas para o secretário Jaime Veruck, da Semagro e para o Ministério Público do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul.