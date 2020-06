Deputado Barbosinha volta cobrar construção de ponte de concreto para córrego Laranja Doce, em Dourados

O deputado Barbosinha voltou a cobrar a construção de uma ponte de concreto sobre o córrego Laranja Doce, no município de Dourados. O parlamentar pede a substituição da ponte de madeira existente no local por uma com estrutura de concreto armado.





Segundo Barbosinha a construção desta ponte trará grandes benefícios aos produtores da região, aos alunos e aos moradores da área rural que fazem uso contínuo da estrada, além de ser uma medida que contribui para a preservação das vias centrais dos distritos.





“Os produtores rurais da região do Guassuzinho e do distrito de Vila Formosa, a cerca de 40 km de Dourados, utilizam-se do Travessão do Barro Preto para encurtar o caminho em 15 km para chegarem às cerealistas de Rio Brilhante e Douradina, por isso é tão importante para nosso setor produtivo ter essa ponte em bom estado de trafegabilidade”, defendeu Barbosinha.





O Travessão do Barro preto serve de via de acesso para ônibus de transporte escolar, caminhões que escoam as safras, veículos de pequeno porte, motos e pedestres.





A ponte sobre o córrego Laranja Doce, está localizada próxima a BR-163 - na rodovia Barro Preto - na divisa entre Dourados e Douradina.





O pedido foi feito novamente pelo deputado Barbosinha ao Governo do Estado e ao secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith, em razão da proposição anterior apresentada pelo parlamentar ainda não ter sido atendida.