Deputado Antônio Vaz intercede por reforma de ponte em Rio Verde

Na sessão remota desta quinta-feira (04), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou ao governador Reinaldo Azambuja, a reforma da ponte da estrada vicinal que liga a BR-163 a região do Jauru, no município de Rio Verde localizada no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul.





Conforme o deputado, os moradores encaminharam o pedido porque a ponte está com sérios problemas estruturais. “A população merece respeito e segurança ao trafegar, a reforma beneficiará a todos que precisam desse acesso” concluiu Vaz.





“Com as frequentes chuvas no Estado, a ponte cedeu e vem sendo um risco constante para os moradores da região, é de grande importância essa reforma para proteção dos motoristas ao trafegarem” afirma o parlamentar.