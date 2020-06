Decreto garante agilidade na implantação de ambulatórios e hospitais de campanha

©Edemir Rodrigues

Uma nova normativa garante agilidade para a construção, adequação e operacionalização de hospitais, ambulatórios e locais de prestação de serviços de saúde usados para enfrentamento da pandemia da Covid-19.





Publicado nesta terça-feira (30.6), o decreto do governador Reinaldo Azambuja e do secretário Antonio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública) ajusta as medidas de prevenção contra incêndio, garantindo rapidez para a construção e funcionamento das unidades médicas.





De acordo com o decreto, a regulamentação será feita pelo Corpo de Bombeiros, por meio de portaria, garantindo as medidas de segurança contra incêndio. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Joilson Alves do Amaral, explicou que, com a mudança, não será preciso aguardar a vistoria do local.





“A certificação de toda a parte da montagem da estrutura será por ato declaratório. Isso será apresentado documentalmente por e-mail, ficando a vistoria no local pelo Corpo de Bombeiros para depois. Haverá um responsável técnico que vai responder todas as questões de segurança para o ambiente poder funcionar com toda a segurança”, disse.