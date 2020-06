COXIM| Encontrado corpo de adolescente desaparecido durante pescaria

Adolescente de 16 anos estava desaparecido desde a tarde do último sábado (30)

Militares do Corpo de Bombeiros durante buscas por adolescente ©DIVULGAÇÃO/BOMBEIROS

Corpo do adolescente de 16 anos, desaparecido desde o final da tarde de sábado (30) no rio Piquiri, localizado em fazenda a cerca de 250 quilômetros de Coxim, na divisa do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, foi encontrado no início da manhã desta terça-feira (2).





O corpo do adolescente foi encontrado por turistas que passavam pela região por volta das 6h30. Ele estava a cerca de 500 metros do local de onde desapareceu.





Desde a tarde do último sábado, equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas pelo adolescente nas águas do rio. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim.





Segundo o site Coxim Agora, o adolescente saiu da pousada onde estava hospedado para pescar e não retornou. O barco em que ele estava antes de desaparecer no rio foi encontrado na região.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS